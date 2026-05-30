Как избавиться от мух на кухне за считанные минуты: 'ловушка' своими руками

Мухи могут быть настоящей проблемой в летние месяцы, поскольку они залетают сквозь открытые окна в поисках пищи, но только два предмета могут их отпугнуть.

Видео дня

Они не только раздражают, но и могут быть опасными. Обычные домашние мухи могут переносить более 200 патогенов, включая бактерии, такие как кишечная палочка и сальмонелла. Если у вас на кухонной столешнице лежат продукты, и на них садятся мухи, они могут перенести эти бактерии на еду, что может вызвать пищевое отравление, пишет OBOZ.UA.

Коммерческие спреи от мух действительно уничтожают насекомых, но они не всегда практичны, особенно если это означает, что вам придется убирать кучу мертвых мух.

Существует простой способ избавиться от мух, используя всего два предмета: лимон и немного сушеной гвоздики.

Все, что вам нужно сделать, это взять лимон и разрезать его пополам. Затем вы можете взять несколько зубчиков и засунуть в него примерно от 10 до 20 зубчиков гвоздики.

После этого разложите эту "ловушку" на подоконниках, столешнице и других местах, где собирается больше всего мух. Эти насекомые просто ненавидят аромат цитрусовых и гвоздики.

Через несколько дней лимон высохнет, и запах перестанет быть таким резким. Однако, можно слегка нагреть фрукт спичкой или зажигалкой, и аромат снова высвободится.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какое растение посадить во дворе или в саду, чтобы отпугнуть мух и комаров.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.