Как избавиться от моли в шкафу за считанные минуты: она просто ненавидит эти цветы

Моль активна в апреле и мае, поскольку теплые условия создают идеальную среду для вылупления личинок, которые могут нанести вред вашему гардеробу, если вы не будете осторожны.

Личинки моли питаются натуральными волокнами, такими как шерсть, шелк и кашемир, оставляя дыры, туннели, шелковистую паутину и пескообразный помет в вашей одежде, причем повреждения часто случаются в темных, тихих и спокойных местах, таких как ваш шкаф и ящики. Но, к счастью, существует дешевый и простой способ решить эту проблему – и все, что вам нужно, это немного лаванды, пишет OBOZ.UA.

Моль естественно привлекает такие материалы, как шерсть и шелк, но лаванда помогает нарушить этот процесс, поэтому это отличное природное средство, которое поможет держать ее подальше, и которое не будет стоить вам очень дорого.

Многие люди не обращают внимания на лаванду в этом плане, но она невероятно эффективна. Дело не только в запахе, это растение на самом деле препятствует моли находить места для откладывания яиц.

Эти насекомые обычно выбирают так места, руководствуясь определенными запахами, а ароамат лаванды сбивает их с толку.

Эксперты рекомендуют наполнить несколько небольших тканевых мешочков сушеной лавандой вместе с несколькими каплями эфирного масла лаванды и поместить их в шкаф и ящики, особенно между шерстяной или шелковой одеждой, а также в коробки.

Если вы не можете достать пакетики с лавандой, вы можете попробовать сделать собственный лавандовый спрей, смешав примерно 20 капель эфирного масла лаванды с водой и распылив эту смесь в шкафу и ящиках. Для дополнительного аромата вы также можете добавить несколько капель эфирного масла розмарина, поскольку это еще один сильный аромат, который не нравится моли.

Вы также можете добавить несколько капель лавандового масла в шарики для сушки шерсти и поместить в шкаф или использовать их в сушилке, чтобы наполнить свою одежду ароматом.

