Как избавиться от крыс без яда: три натуральных ингредиента

То, что крысы проникли в ваш сад, никогда не является хорошей новостью. Это объясняется тем, что они могут переносить болезни, уничтожать урожай и строительные элементы, такие как терраса. Они также быстро размножаются, что может вызвать проблемы с санитарией и затруднить их уничтожение.

Но, к счастью, есть способы избавиться от этих вредителей в вашем саду. Хотя в большинстве супермаркетов и садовых центров можно приобрести различные репелленты, они часто дорогие и содержат много химикатов, пишет OBOZ.UA.

Однако, использование трех натуральных ингредиентов, которые у многих из вас уже есть в кухонных шкафчиках, поможет создать природное средство от крыс, которое поможет их отпугнуть.

Вы можете использовать кайенский перец, уксус и чеснок, чтобы сделать собственный репеллентный спрей, смешав все это с водой в бутылке с распылителем.

Хотя это может быть не постоянным решением, оно эффективно помогает держать крыс подальше от вашего дома, поскольку все они имеют различные преимущества, которые крысы ненавидят.

Чеснок

Чеснок может действовать как естественное кратковременное средство для отпугивания крыс, поскольку его сильные соединения серы, такие как аллицин, перегружают их чувствительное обоняние и являются токсичными, утверждают эксперты по борьбе с вредителями.

Посадка зубчиков чеснока в качестве барьера или размещение измельченных зубчиков вблизи точек входа помогает отпугивать их от садов и домов, хотя они могут вернуться, как только запах исчезнет.

Поскольку со временем аромат исчезает, важно регулярно заменять чеснок, чтобы поддерживать барьер.

Кайенский перец

Как и чеснок, кайенский перец также может работать как естественный репеллент для крыс благодаря своему сильному аромату и острому капсаицину, который раздражает носы и рты грызунов, заставляя их избегать обработанных участков.

Просто посыпьте порошкообразную специю возле точек входа или опрыскайте растения смесью кайенского перца, воды и масла. Эту процедуру нужно будет повторно проводить после любого дождя.

Уксус

Как вы уже могли заметить, сильный и кислый запах уксуса также прекрасно подойдет как временное, но естественное средство от крыс или для предотвращения их визита.

Просто добавьте немного средства в бутылку с распылителем и распылите его вокруг любых входных точек, мусорных баков и сараев в вашем доме. Имейте в виду, что это не будет постоянным решением, поскольку требует частого повторного применения и может не помочь при сильных заражениях.

