Как избавиться от конденсата на окнах: действенный лайфхак

Запотевшие окна – распространенная проблема в холодные месяцы, когда теплый, влажный воздух в комнате встречается с холодным стеклом. На поверхности начинают собираться мелкие капельки, что не только создает эстетическое неудобство, но и может вызвать появление плесени, повреждение рамы и неприятный запах.

Видео дня

Если помещение недостаточно проветривается, влага остается в воздухе и быстрее всего накапливается на холодных поверхностях – обычно это окна, пишет OBOZ.UA.

Среди многих советов по уменьшению конденсата есть также удивительно простое решение – использование пены для бритья. Благодаря своему составу она создает на стекле тонкий, почти невидимый защитный слой, который уменьшает адгезию капель воды. В результате конденсат труднее удерживается на поверхности.

Такая же процедура уже давно используется для окон автомобилей, особенно на внутренней стороне лобового стекла, где она помогает предотвратить запотевание и улучшает видимость в холодную и влажную погоду.

Как правильно использовать пену для бритья

Перед нанесением стекло необходимо тщательно очистить и высушить. Нанесите небольшое количество пены на мягкую ткань и равномерно распределите ее по поверхности. Затем вытрите стекло насухо, пока не останется видимых следов.

На стекле остается тонкая защитная пленка, которая уменьшает образование конденсата. Эффект обычно длится несколько дней, в зависимости от уровня влажности и вентиляции помещения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как предотвратить образование конденсата на окнах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.