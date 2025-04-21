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Как из филе приготовить сочный шашлык: делимся рецептом от кулинара

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
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Как из филе приготовить сочный шашлык: делимся рецептом от кулинара

Куриное филе может быть отличной основой для сочного и вкусного шашлыка. Для того, чтобы мясо было сочным, маринуйте его в луке, с солью и перцем. 

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Вкусный домашний шашлык из филе

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного, сочного шашлыка из куриного филе, с беконом. 

Рецепт шашлыка

Ингредиенты: 

  • Филе куриного бедра 1 кг
  • Бекон 600-700 г
  • Лук  3 шт
  • Розмарин 2 веточки
  • Соль 1 ч.л
  • Черный перец 1/2 ч.л

Способ приготовления: 

1. У бедра разрезаем толстую часть в виде книжки, и немного отбиваем молотком, совсем немного, чтобы уровнять одну плоскость мяса.

Мясо для блюда

2. Маринуем бедра минимум 1 час, лучше оставить на несколько часов.

В чем замариновать шашлык

3. Бекон выкладываем на пищевую пленку и каждую полоску с нахлестом 1/2 см На один рулет используем два филе, плотно и аккуратно сворачиваем рулет.

Бекон для блюда

4. Протыкаем шампурами с шагом 2-2,5 см, шампура должны быть вертикально к лежащим рулетам. И теперь разрезаем каждый шампур по отдельности, лучше всего использовать самый длинный нож какой у вас есть. 

Как правильно готовить шашлык

5. На углях готовим 15-18 минут, ну и конечно визуальный контроль.

Готовый шашлык

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