Как из филе приготовить сочный шашлык: делимся рецептом от кулинара

Куриное филе может быть отличной основой для сочного и вкусного шашлыка. Для того, чтобы мясо было сочным, маринуйте его в луке, с солью и перцем.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного, сочного шашлыка из куриного филе, с беконом.

Ингредиенты:

Филе куриного бедра 1 кг

Бекон 600-700 г

Лук 3 шт

Розмарин 2 веточки

Соль 1 ч.л

Черный перец 1/2 ч.л

Способ приготовления:

1. У бедра разрезаем толстую часть в виде книжки, и немного отбиваем молотком, совсем немного, чтобы уровнять одну плоскость мяса.

2. Маринуем бедра минимум 1 час, лучше оставить на несколько часов.

3. Бекон выкладываем на пищевую пленку и каждую полоску с нахлестом 1/2 см На один рулет используем два филе, плотно и аккуратно сворачиваем рулет.

4. Протыкаем шампурами с шагом 2-2,5 см, шампура должны быть вертикально к лежащим рулетам. И теперь разрезаем каждый шампур по отдельности, лучше всего использовать самый длинный нож какой у вас есть.

5. На углях готовим 15-18 минут, ну и конечно визуальный контроль.

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