Как исправить неправильные данные в 'Резерв+': подробное объяснение

Если в приложении Резерв+ содержатся устаревшие или некорректные данные, их нужно заменить. Это можно сделать двумя способами – обратившись в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или самостоятельно через приложение Резерв+.

Видео дня

Об этом рассказала адвокат Марина Бекало сайту ТСН.ua. Чтобы исправить через Резерв, нужно авторизоваться через BankID

Каким способом можно внести изменения

Марина Бекало отметила, что новые сведения можно внести самостоятельно, а можно обратиться в ТЦК.

"Если на самом деле военнообязанный получал другую военно-учетную специальность, проходил военную подготовку, обучение, сборы и т.д., то эти сведения нужно изменить (как и любые учетные сведения, которые не соответствуют действительности), путем обращения в ТЦК и СП или через "Резерв +", — объяснила адвокат.

Как исправить данные через Резерв+

Чтобы исправить информацию через Резерв+, нужно авторизоваться в приложении с помощью BankID. Если обнаружили ошибку, нужно найти соответствующий раздел для подачи обращения, если он доступен, или воспользоваться функцией "Исправить данные онлайн".

После этого пользователю нужно добавить сканированные копии документов, которые подтверждают правильность сведений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!