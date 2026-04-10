Как идеально пожарить рыбу: получится хрустящая снаружи, сочная и без лишнего жира

Приготовление жареной рыбы – не совсем простая задача, особенно, для новичков на кухне. Часто она может получиться слишком жирной или водянистой, что портит не только вид блюда, но и его вкус.

Однако, стоит придерживаться нескольких правил, чтобы избежать этого. Ваша рыба получится невероятно нежной и сочной внутри, хрустящей снаружи, и самое главное – легкой для вашего желудка, пишет OBOZ.UA.

Меньшую рыбу и филе чаще всего жарят на сковороде. Масло должно быть достаточно горячим, иначе рыба просто будет плавать и впитывать жир.

Процесс простой, но важный: смажьте рыбу лимонным соком и тщательно высушите бумажным полотенцем. Только непосредственно перед жаркой слегка посолите ее, обваляйте в кукурузном крахмале и бросьте в горячее масло. И золотое правило: не переполняйте сковороду, поскольку каждый добавленный кусочек снижает температуру масла!

Четыре золотых правила приготовления идеального масла

Абсолютная сухость: промокните рыбу насухо перед приготовлением.

Крахмальная заправка: добавьте соль, перец и кукурузный крахмал непосредственно перед подачей.

Высокая температура: жарьте только в очень горячем масле.

Свободное пространство: рыбе на сковороде нужно пространство, чтобы она приобрела идеальную золотисто-коричневую корочку.

