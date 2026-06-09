Как и чем до блеска отчистить старый нагар, жир и грязь из сковородок: делимся лучшими домашними средствами

Отмыть сковородку до блеска можно с помощью подручных средств очень просто, комбинируя например, обычную соду и уксус для растворения нагара. А также можно сделать эффективные пасты из лимонной кислоты, соды, соли.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и чем до блеска отмыть старый нагар, жир и грязь на сковородах.

Чугунные сковородки

Чугун прекрасно выдерживает механическое воздействие, но боится длительного замачивания.

Соль и масло

Насыпьте на сухое дно крупную соль, прогрейте сковороду и протрите бумажным полотенцем. Затем смажьте тонким слоем масла и снова прогрейте.

Глубокий нагар

Для старых наслоений советуют прокипятить сковороду в большой емкости с добавлением соды и хозяйственного мыла.

Нержавеющая сталь

Нержавейку можно обрабатывать жестче, чтобы вернуть ей зеркальный блеск.

Лимонная кислота или уксус

Прокипятите в сковородке воду с лимонной кислотой (2-3 ст. ложки на литр) или уксусом в течение 10-15 минут.

Содовая паста

Нанесите густую пасту из соды и воды на 20 минут, после чего аккуратно потрите.

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