Как и чем до блеска отчистить старый нагар, жир и грязь из сковородок: делимся лучшими домашними средствами
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Отмыть сковородку до блеска можно с помощью подручных средств очень просто, комбинируя например, обычную соду и уксус для растворения нагара. А также можно сделать эффективные пасты из лимонной кислоты, соды, соли.
Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и чем до блеска отмыть старый нагар, жир и грязь на сковородах.
Чугунные сковородки
Чугун прекрасно выдерживает механическое воздействие, но боится длительного замачивания.
Соль и масло
Насыпьте на сухое дно крупную соль, прогрейте сковороду и протрите бумажным полотенцем. Затем смажьте тонким слоем масла и снова прогрейте.
Глубокий нагар
Для старых наслоений советуют прокипятить сковороду в большой емкости с добавлением соды и хозяйственного мыла.
Нержавеющая сталь
Нержавейку можно обрабатывать жестче, чтобы вернуть ей зеркальный блеск.
Лимонная кислота или уксус
Прокипятите в сковородке воду с лимонной кислотой (2-3 ст. ложки на литр) или уксусом в течение 10-15 минут.
Содовая паста
Нанесите густую пасту из соды и воды на 20 минут, после чего аккуратно потрите.
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