Как хранить бананы, чтобы они дольше не темнели: простой трюк

Бананы – одни из самых любимых фруктов, но они могут быстро потемнеть и перезреть, если их неправильно хранить.

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К счастью, эксперты говорят, что существует простой прием, который может помочь сохранить бананы свежими дольше, используя продукт, который у многих домохозяйств уже есть на кухне, пишет OBOZ.UA.

Этот лайфхак заключается в обертывании стеблей, или коронки, пучка бананов небольшим кусочком алюминиевой фольги. Этот трюк может помочь замедлить процесс созревания, уменьшая выбросы этиленового газа.

Бананы естественно выделяют этилен во время созревания. Большая часть этого газа выделяется через стебель, поэтому покрытие короны помогает замедлить скорость созревания плода.

В результате бананы могут оставаться желтыми и твердыми дольше, прежде чем появятся коричневые пятна, которые свидетельствуют о приближении окончания их срока хранения.

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Хотя бананы продолжают созревать после сбора, ограничение воздействия этилена может помочь задержать этот процесс. Обертывание стеблей создает барьер, который уменьшает количество газа, попадающего в остальные плоды.

Для лучших результатов бананы следует хранить при комнатной температуре и подальше от прямого солнечного света. Эксперты советуют не класть их в холодильник, пока они еще зеленые или желтые, поскольку холодные температуры могут влиять на кожу и изменять процесс созревания.

Еще один важный совет – держать бананы отдельно от других фруктов, таких как яблоки, груши и авокадо. Эти фрукты также производят этиленовый газ и могут вызывать более быстрое созревание бананов при совместном хранении.

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