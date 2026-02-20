Как хранить картофель, чтобы он не пророс: простой трюк

Обычно мы ассоциируем картофель с длительным сроком и легкостью хранения, поэтому часто не слишком волнуемся о ростках. Многие люди просто срезают их и используют клубень, будто ничего не произошло.

Видео дня

Но на самом деле прорастание – это не просто эстетическое изменение, а признак химических процессов, которые также могут влиять на безопасность пищевых продуктов. Поэтому хорошо знать, когда такой картофель еще пригоден для использования, а когда его разумнее выбросить, пишет OBOZ.UA.

Почему прорастает картофель и когда это становится опасным?

Прорастание – это естественный процесс, во время которого клубень вступает в фазу роста. Увеличивается количество соланина, природного вещества, которое защищает картофель от внешних воздействий. Соланин присутствует в небольшом количестве в каждой картофелине, но его концентрация значительно возрастает во время прорастания и позеленения.

Проблема возникает, когда ростков много или они длинные, а картофель начинает приобретать зеленоватый оттенок и более мягкую текстуру. В таких случаях существует риск побочных эффектов, таких как: тошнота, головная боль и проблемы с пищеварением.

Простой способ замедлить прорастание

В прошлом продукты хранились без современных холодильных систем, поэтому понимание естественных воздействий было ключевым. Один из эффективных способов продлить срок хранения картофеля – это яблоки.

Яблоки выделяют этилен, природный растительный газ, который влияет на биологические процессы других растений. Хотя он ускоряет созревание некоторых фруктов, у картофеля он подавляет процесс прорастания. Картофель, хранящийся с несколькими яблоками, остается твердым и без ростков в течение более длительного периода времени, не меняя своего вкуса.

Комната должна быть темной, сухой и прохладной, но низкие температуры противопоказаны.

Свет способствует образованию соланина, а тепло ускоряет прорастание. Регулярный осмотр хранящегося картофеля является важным, поскольку один поврежденный клубень может повлиять на другие. При надлежащих условиях картофель может оставаться пригодным для употребления в течение нескольких месяцев.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, надо ли чистить картофель перед употреблением.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.