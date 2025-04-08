Как говорить без конфликтов: рекомендации психолога Фонда Рината Ахметова

Общение – ключ к взаимопониманию, однако иногда разговоры могут превращаться в споры и конфликты. Как научиться выражать свои мысли эффективно и как говорить в отношениях так, чтобы нас слышали, понимали и поддерживали?

Видео дня

Психологиня Фонда Рината Ахметова Ольга Хмарук объясняет, что наиболее опасным для отношений в кризисные периоды является умалчивание проблем, ведь тогда образы и недоразумения накапливаются. Она советует научиться откровенно говорить о своих чувствах и потребностях, не обвиняя друг друга.

Как пережить трудные времена, не прибегая к ссорам, а наоборот – укрепив отношения, – смотрите полезный видеоролик с практическими советами здесь.

Далее – действенные советы, которые помогут построить конструктивный диалог без лишних эмоций.

Не выясняйте отношения на эмоциях – когда злость или разочарование зашкаливают – сделайте паузу. Возвратитесь к разговору, когда оба будете спокойны.

Используйте "Я-высказывание" – вместо "ты всегда занят и не уделяешь мне времени" лучше сказать: "мне тяжело, когда я не получаю твоего внимания, я чувствую себя одиноко".

Ищите решение, а не виновного – фокусируйтесь на решении, а не проблеме. Вместо поиска виновного сосредоточьтесь на том, как избежать подобной ситуации в будущем.

Не копите образ – говорите о том, что вас беспокоит, когда это происходит. Своевременное обсуждение – ключ к здоровым отношениям.

Не бойтесь компромиссов – умение находить общее решение является залогом здорового общения. Ищите варианты, учитывающие интересы обеих сторон.

Обращайтесь за помощью – если общение в паре дается с трудом, обратитесь к психологу. Вы можете работать с психологом сами и развивать свои навыки, а можете прийти на консультацию вместе с партнером. Парная терапия – это эффективный инструмент, помогающий развивать отношения.

Всего за годы работы психологи Фонда Рината Ахметова оказали психологическую поддержку уже более 1,2 миллионов украинцев. Теперь приоритетна психологическая помощь детям, пострадавшим от последствий войну, на изменениях "Блогер Кемп" в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины".

Следите за обновлениями Фонда Рината Ахметова на сайте.