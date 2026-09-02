Как до блеска отмыть жир, нагар и ржавчину на сковородах: лучшие домашние средства без грамма химии

Не спешите выбрасывать старые, пригоревшие сковороды, их можно очень просто и легко отмыть. Все, что вам нужно – уксус, соды, вода, мыло, горчица.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и чем до блеска отмыть старый нагар и жир из сковороды.

Сода и уксус

Налейте в сковороду воду и столовый уксус в равных частях, чтобы они покрывали гарь. Поставьте сковороду на огонь и доведите смесь до кипения. Добавьте 2-3 столовые ложки пищевой соды, смесь начнет активно шипеть, проварите раствор на медленном огне 10-15 минут. Снимите с огня, дайте остыть и удалите размягчившийся нагар обычной губкой.

Лимонная кислота или уксус

Прокипятите в сковородке воду с лимонной кислотой (2-3 ст. ложки на литр) или уксусом в течение 10-15 минут.

Сухая горчица и сода

Смешайте соду и горчицу, добавьте воду, перемешайте, смажьте этой пастой сковороду, оставьте на 30 минут, после хорошо помойте.

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