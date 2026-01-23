Как часто поливать спатифиллум: 4 важных совета

Спатифиллум не зря стал одним из самых популярных видов комнатных растений Этот тропический цветок с элегантными белыми монолепестками прекрасно чувствует себя в условиях относительно низкого освещения и сухого воздуха, которые присущи большинству квартир.

Однако самым сложным этапом ухода за "женским счастьем" является именно полив. Секрет успеха заключается в том, чтобы стать внимательным наблюдателем и вовремя адаптировать свой подход к потребностям растения. Как сделать это правильно, разбиралось издание Better Homes and Gardens.

Потребности спатифиллума во влаге

Несмотря на сходство его цветов с некоторыми видами лилий, спатифиллум не является настоящей лилией. Он принадлежит к семейству ароидных, будучи родственником монстеры и филодендрона. В дикой природе Центральной и Южной Америки эти растения живут в нижнем ярусе джунглей, где всегда царит рассеянный свет, высокая влажность, а под ногами находится стабильно влажная почва. Чтобы ваш любимец процветал дома, важно как можно тщательнее воссоздать эти условия. Это значит, что земля в горшке с цветком должна быть постоянно слегка влажной.

Как правильно поливать спатифиллум

Забудьте о строгих графиках вроде "поливать раз в неделю". Потребности каждого конкретного спатифиллума меняются в зависимости от условий, в которых он находится в определенный момент времени – температуры воздуха, света и типа почвы. Вот план действий, который поможет вам не ошибиться.

Контролируйте состояние почвы. Вместо того чтобы считать дни, проверяйте землю в горшке пальцем. Она должна быть влажной на ощупь, но не заболоченной. Если верхние два сантиметра почвы сухие – время доставать лейку.

Дополнительный совет, как уберечь спатифиллум от застоя воды. Используйте рыхлую почву, которая хорошо пропускает воду, и обязательно выбирайте горшки с дренажными отверстиями. Это позволит лишней влаге свободно выходить в поддон, что защитит корни от загнивания.

