Как часто надо поливать хлорофитум: что надо знать об уходе

Хлорофитум, который часто также называют "паучком", является одним из самых популярных комнатных растений. Его неприхотливость и уникальная способность очищать воздух принесли ему заслуженную любовь цветоводов.

Однако у некоторых хозяев он почему-то не приобретает желаемого пышного вида и выпускает лишь небольшое количество листьев. Ключ к успеху кроется в правильном понимании и адаптации режима полива к его тропическому происхождению. Обо всех нюансах рассказало издание Kokl.ua.

Правильное увлажнение

Географически хлорофитум происходит из влажных тропических лесов Южной Африки, где время от времени случаются засухи. Именно поэтому растение от природы приспособлено для различных условий содержания. Его мясистые, сочные корни служат естественным резервуаром, в котором оно накапливает влагу для поддержания жизнедеятельности во время засухи. Именно эта особенность позволяет растению выдерживать непродолжительный недолив.

Однако для активного и пышного роста хлорофитуму нужен регулярный и сбалансированный полив. Если переборщить с водой, это неизбежно приводит к гниению корней, тогда как постоянный дефицит влаги заставляет листья скручиваться или становиться сухими на кончиках. Эти признаки являются первым и главным сигналом растения о стрессе, который оно переживает.

Чтобы достичь оптимального баланса полива, следите за тем, чтобы между увлажнениями верхний слой почвы в горшке с хлорофитумом просыхал на 2-3 сантиметра. В умеренном климате это, как правило, означает увлажнение почвы раз в 7-10 дней.

Сезонная динамика и внешние факторы

Частота, с которой хлорофитум требует воды, не является постоянной величиной. Она зависит от ряда внешних факторов, таких как сезон, температура в помещении и даже качество субстрата, в котором живет растение.

Сезонность. Весной и летом у хлорофитума продолжается период активного роста. Поэтому весной, когда он просыпается после зимнего покоя, вазон следует поливать раз в 5-7 дней. А вот летом, особенно когда температура превышает +25 градусов, частоту можно увеличить и вносить воду раз в 4-6 дней. Зимой же и потребление растением, и испарение влаги сокращаются, поэтому шаг между поливами увеличивают до 10-14 дней. Тем более, что перелив в этот период представляет наибольшую угрозу.

Высокая температура в жаркие дни или в отопительный сезон, а также низкая влажность воздуха (например, в сухой спальне) ускоряют испарение воды. А это значит, что хлорофитуму понадобится более частый полив. К тому же в такие периоды не лишним будет добавить опрыскивание листьев. Почва и горшок. Легкая, хорошо дренированная почвенная смесь, например с добавлением торфа и перлита, предотвращает застой воды. Поэтому хлорофитумы любят именно такие типы субстрата. И не сажайте растение в слишком просторный горшок – в нем вода будет задерживаться слишком долго.

Качество воды и комплексная забота

Кроме регулирования частоты, следует уделить внимание самой технике полива хлорофитума и комплексному уходу за растением в целом. Вот что для этого понадобится.

Всегда используйте отстоянную или фильтрованную воду комнатной температуры. Хлор и холод могут вызвать шок для корней, негативно влияя на поглощение питательных веществ. В результате вы не получите пышных листьев, на которые рассчитывали.

Воду под хлорофитум следует лить медленно, по краю горшка. После увлажнения обязательно слейте излишек из поддона. Застой влаги в поддоне приводит к загниванию корневой системы.

Для стимулирования развития пышной, густой листвы рекомендуется добавлять комплексные удобрения с высоким содержанием азота. Весной и летом их вносят примерно раз в месяц. Также важно обеспечить растению яркий, но рассеянный свет, поскольку он активизирует метаболизм и увеличивает потребность в воде, тогда как прямые лучи могут обжечь кончики листьев.

Наблюдая за состоянием почвы и реакцией самого растения (мягкость или скручивание листьев), вы быстро научитесь понимать жизненный ритм своего хлорофитума. И так превратите растение в действительно роскошный и пышный куст нежно-зеленых листочков.

