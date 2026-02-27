Как часто можно поливать суккуленты: знают не все

Суккуленты считаются одними из самых неприхотливых комнатных растений, но именно полив чаще всего становится причиной их гибели. Избыток влаги вызывает гниль корней, а недостаток – сморщенные и сухие листья.

Видео дня

Частота полива зависит от многих факторов – от освещения до размера горшка. Эксперты объяснили, как найти баланс и не навредить растению.

Общее правило: редко, но обильно

Эксперт Джастин Хэнкок советует ориентироваться на интервал 10–14 дней как стартовую точку.

"Как общий ориентир, попробуйте поливать суккуленты примерно раз в 10–14 дней, а дальше подстраивайтесь под условия", – отметил он.

Впрочем, универсального графика не существует. Суккуленты значительно лучше переносят легкую сухость, чем постоянно влажную почву. Именно избыток воды чаще всего приводит к гнили корней.

Проверка почвы – самый точный индикатор

Вместо того чтобы ориентироваться только на календарь, эксперты советуют проверять субстрат.

"Если деревянная шпажка, вставленная в дренажное отверстие, выходит сухой – растение готово к поливу. Если на нем остается влажная земля, стоит подождать", – объяснил Джастин Хэнкок.

Для растений в открытом грунте достаточно заглубить палец примерно на 2–3 см. Если земля сухая – можно поливать.

От чего зависит частота полива

Освещение

Чем больше света получает растение, тем активнее происходит фотосинтез и рост.

"Больше света означает более быстрый рост, а следовательно, и большую потребность в воде", – подчеркнул Генкок.

В летний период полив может быть чаще, тогда как зимой большинство суккулентов переходит в фазу замедленного роста.

Температура и влажность воздуха

В жаркой и сухой среде вода испаряется быстрее. Зимой же испарение уменьшается.

Эксперт Линда Лангело отметила: "Сезонность играет важную роль: в холодные месяцы растения используют меньше воды, поэтому интервалы между поливами увеличиваются".

Тип почвы

Суккуленты нуждаются в хорошо дренированном субстрате. Лучше всего подходят специальные смеси для кактусов и суккулентов.

"Я рекомендую начинать со специального субстрата для кактусов и суккулентов – он обеспечивает правильный баланс влажности", – советует Хэнкок.

Плотный грунт удерживает воду дольше, что повышает риск загнивания корней.

Размер горшка

Чем больше контейнер, тем больше субстрата и тем дольше он сохраняет влагу. Маленькие горшки высыхают быстрее.

Если растение переросло свой горшок и корни заполнили все пространство, полив может потребоваться чаще.

Как правильно поливать

Нижний полив

Горшок ставят в емкость с водой на 10–15 минут, чтобы корни впитали влагу через дренажные отверстия. Затем растение вынимают и дают стечь лишней воде.

Этот метод минимизирует риск переувлажнения верхнего слоя почвы.

Верхний полив

Воду льют непосредственно на почву, избегая попадания на листья. Полив должен быть обильным, но редким – до полного увлажнения, после чего почва должна полностью высохнуть.

Метод погружения

Подходит для небольших контейнеров. Горшок погружают в воду до уровня края на несколько минут, после чего обязательно дают стечь излишкам.

Признаки недостатка воды

листья сморщиваются;

края становятся сухими;

растение теряет упругость.

Признаки переувлажнения

листья становятся мягкими и водянистыми;

они легко отпадают;

стебель может размягчаться;

корни темные и скользкие.

OBOZ.UA ранее писал, как продлить цветение пуансеттии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.