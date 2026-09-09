Как быстро удалить червей и песок из грибов: приготовьте этот раствор
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Для грибов, собранных в лесу, тщательная очистка имеет огромное значение. Кратковременное промывание в холодной соленой воде может быть полезным, поскольку это также помогает смыть песок и лесной мусор.
Лучше всего сделать это перед замачиванием. Крупные грибы следует разрезать вдоль, обращая внимание на ножку и мякоть под шляпкой. Мелкие отверстия, тёмные каналы и заметно повреждённые участки могут свидетельствовать о наличии личинок насекомых, пишет OBOZ.UA.
Эксперты объясняют, что так называемые "червяки" в грибах чаще всего являются личинками мух, которые используют плодовые тела в качестве места размножения. Если гриб очень мягкий, скользкий, сильно заражён или имеет неприятный запах, его лучше выбросить. Рассол не сделает старые или гнилые экземпляры безопасными.
Налейте примерно 1 литр холодной воды в миску и добавьте 3 столовые ложки соли. Перемешайте, затем добавьте предварительно очищенные и проверенные грибы. Оставьте их на несколько минут, затем выньте и тщательно промойте под проточной водой.
На дне контейнера могут остаться частицы песка и мульчи, а некоторые личинки могут выпасть из мякоти. Однако этот метод не следует считать способом "спасти" каждый червивый гриб.
Предварительный отбор имеет решающее значение, и на кухню следует приносить только свежие, здоровые и правильно идентифицированные экземпляры.
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