Как быстро удалить червей и песок из грибов: приготовьте этот раствор

Для грибов, собранных в лесу, тщательная очистка имеет огромное значение. Кратковременное промывание в холодной соленой воде может быть полезным, поскольку это также помогает смыть песок и лесной мусор.

Видео дня

Лучше всего сделать это перед замачиванием. Крупные грибы следует разрезать вдоль, обращая внимание на ножку и мякоть под шляпкой. Мелкие отверстия, тёмные каналы и заметно повреждённые участки могут свидетельствовать о наличии личинок насекомых, пишет OBOZ.UA.

Эксперты объясняют, что так называемые "червяки" в грибах чаще всего являются личинками мух, которые используют плодовые тела в качестве места размножения. Если гриб очень мягкий, скользкий, сильно заражён или имеет неприятный запах, его лучше выбросить. Рассол не сделает старые или гнилые экземпляры безопасными.

Налейте примерно 1 литр холодной воды в миску и добавьте 3 столовые ложки соли. Перемешайте, затем добавьте предварительно очищенные и проверенные грибы. Оставьте их на несколько минут, затем выньте и тщательно промойте под проточной водой.

На дне контейнера могут остаться частицы песка и мульчи, а некоторые личинки могут выпасть из мякоти. Однако этот метод не следует считать способом "спасти" каждый червивый гриб.

Предварительный отбор имеет решающее значение, и на кухню следует приносить только свежие, здоровые и правильно идентифицированные экземпляры.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему жареные грибы получаются резиновыми.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.