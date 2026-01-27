Как быстро разогреть картошку фри, чтобы она снова стала хрустящей: 5-минутный метод

Ничто не сравнится с ароматом свежей картошки фри, независимо от того, вы ее приготовили сами, или купили в заведении. Идеальная картошка фри – горячая и хрустящая, которая приятно хрустит с каждым кусочком.

Однако, всего за несколько часов эти когда-то золотистые лакомства могут стать вялыми, мокрыми и совершенно невкусными. Но Райан Аллен, кулинарный эксперт, предложил быстрое решение, на которое уйдет менее пяти минут, пишет Express.

"Когда картофель фри охлаждается, пар, который был внутри, выходит и конденсируется на поверхности. Именно эта влага убивает хрусткость, а когда она там появляется, микроволновая печь только ухудшает ситуацию, потому что нагревает воду, а не выгоняет ее", – объяснил он.

По словам специалиста, секрет заключается в использовании аэрофритюрницы, потому что она обдувает картофель горячим сухим воздухом.

Это тепло очень быстро испаряет поверхностную влагу, а это именно то, что нужно для восстановления хрусткости. Установите аэрофритюрницу на температуру примерно 190 градусов и добавьте картофель фри одним слоем.

Ему нужно всего лишь около четырех минут. Для подогрева даже не понадобится картофель фри.

Если вы не имеете аэрофритюрницы, духовка – это следующий лучший вариант, если правильно ею пользоваться. Главное – это высокая температура и пространство.

Эксперт советует разогреть духовку примерно до 220 градусов и застелить противень пергаментной бумагой или фольгой. Разложите картофель фри в один слой и не складывайте его стопкой. Обычно достаточно пяти-десяти минут.

