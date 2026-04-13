Как быстро покрасить забор: достаточно нанести всего один слой

Покраска садовых ограждений обычно невероятно трудоемкая, однако есть недорогой и удобный лайфхак, который обещает ускорить весь процесс.

Независимо от того, вы выберете цвет забора, чтобы визуально увеличить свой сад, или украсить его изысканным дизайном, сам процесс покраски забора часто бывает скучным, долгим и утомительным. Блогерша под ником @therobinsonfamil_abode поделилась в TikTok "лайфхаком для быстрой покраски забора".

Для этого лайфхака вам понадобятся резиновые перчатки, старая одежда и дешевая губка. В таком случае, отметила она, краска "ложится так гладко" и "доходит до всех тех частей, до которых обычно нельзя добраться".

Поскольку краска ложится густым слоем, блогер подчеркнула, что "это нужно сделать только один раз". Однако, если использовать кисть, на панели забора нужно наносить минимум два слоя.

Стоит отметить, что в зависимости от типа губки, которую вы используете, материал может задевать любые деревянные занозы в панелях забора. Это особенно актуально, если вы не отшлифовали панели перед покраской.

Чтобы избежать этой проблемы, отшлифуйте панели забора перед покраской или окуните губку глубоко в краску, чтобы она скользила по забору в любом состоянии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, в какой цвет лучше покрасить забор в саду.

