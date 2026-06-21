Как быстро охладить напитки в жару: добавьте эту вещь к льду

Теплая погода побуждает многих людей проводить больше времени на свежем воздухе, наслаждаясь такими занятиями, как садоводство, загар и пикник.

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Одна из самых важных вещей, которую люди должны делать в жаркую погоду, — это не перегреваться, и простой способ сделать это — пить много жидкости и избегать обезвоживания, пишет OBOZ.UA.

Опытные эксперты и отдыхающие советуют людям добавлять в лед одну вещь, которая дольше сохранит напитки прохладными.

Как оказалось, соль понижает температуру замерзания воды, образуя ледяную кашу, которая может опускаться ниже 0 °C и быстрее охлаждать напитки.

Общеизвестно, что жаркая погода может увеличить риск обезвоживания, особенно если у вас есть сопутствующее заболевание, такое как диабет, или вы принимаете определенные лекарства.

Людям рекомендуется выпивать от 6 до 8 стаканов воды ежедневно. Симптомы обезвоживания включают: жажду, головную боль и головокружение, темно-желтую мочу с сильным запахом, более редкое мочеиспускание, чем обычно, головокружение, усталость, сухость во рту, на губах и языке, а также впалые глаза.

Это могут быть признаки серьезного обезвоживания, требующего неотложной медицинской помощи.

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