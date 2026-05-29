Как быстро охладить комнату во время жары: неожиданный лайфхак с вентилятором

Вентиляторы не предназначены для снижения температуры, поэтому, если вы хотите быстро остыть, есть простой способ сделать их более эффективными, который не будет стоить вам ничего.

Сэм Моррис, исследователь из Which?, объяснил, что люди ошибочно думают, что простое включение вентилятора снизит температуру в комнате, но на самом деле он не предназначен для этого. Однако этот прибор легко сделать более эффективным, чтобы он быстро охлаждал ваш дом, и все, что вам на самом деле нужно, это немного воды и льда.

Как это работает

В солнечные дни в домах становится жарко, поскольку солнечный свет нагревает воздух и поверхности возле окон, позволяя теплу распространяться по всей комнате и задерживаться внутри.

Вентиляторы увеличивают поток воздуха, чтобы отводить теплый воздух от вашей кожи, но если в комнате уже очень жарко, температура останется неизменной, и вы все равно будете чувствовать себя плохо в течение всего дня.

Открытие окна и включение вентилятора немного поможет, поскольку это способствует перемещению воздуха, но горячий воздух просто будет кружиться в комнате, поэтому он никак не снизит температуру.

Вода и лед могут помочь охладить пространство, поскольку для испарения или таяния им нужна энергия, которую они генерируют, поглощая тепло из окружающего воздуха.

Все, что вам нужно сделать, это наполнить неглубокую миску или поддон кубиками льда. Затем поставьте его перед вентилятором, включите, и через несколько минут вы почувствуете заметную прохладу.

Однако следует отметить, что этот метод позволит поддерживать прохладу в комнате максимум в течение часа-двух, прежде чем вам понадобится заменить лед.

Если вы хотите, чтобы более низкая температура была в течение всего дня, заморозьте одну или две большие бутылки с водой. Поставьте их перед вентилятором, но достаточно далеко, чтобы конденсат не мог попасть на устройство.

Более крупные ледяные глыбы будут таять медленнее и обеспечат вам как можно большую прохладу в течение всего дня.

