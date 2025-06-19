Как быстро и правильно разморозить мясо так, чтобы избежать роста бактерий: делимся наилучшим способом

Очень часто хочется быстро приготовить из мяса вкусное и сытное блюдо, например, котлеты, отбивные, но мясо замороженное. В таком случае помогут некоторые кулинарные хитрости и лайфхаки, благодаря которым вы всего за 5 минут и безопасно разморозите мясо.

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Редакция FoodOboz делится полезными лайфхаками, благодаря которым вы очень быстро и главное – без вреда для мяса, разморозите его.

Самый безопасный способ – холодильнике

Разморозка в холодильнике на нижней полке – самый безопасный, но и самый медленный способ.

Холодная вода

Для быстрой разморозки мяса из морозилки, используйте холодную воду. Поместите мясо в герметичный пакет и опустите в миску с холодной водой, ее нужно менять каждые 30 минут.

Размороженное таким способом мясо следует готовить сразу, чтобы избежать роста бактерий.

В микроволновой печи

Поместите мясо на тарелку, подходящую для использования в микроволновой печи. Используйте функцию "размораживания" и обязательно следуйте инструкции к вашей микроволновой печи. Важно знать, что размораживание в микроволновой печи может привести к частичному приготовлению мяса, поэтому следите за процессом и готовьте мясо сразу после размораживания.

Важно: не рекомендуется размораживать мясо в теплой воде или в духовке без специальной функции "разморозки", так как это может привести к потере качества и росту бактерий.

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