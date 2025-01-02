Как будут работать экспертные команды, которые заменят МСЭК: в Минздраве раскрыли детали

В Украине после ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) их функции будут выполнять экспертные команды по оценке повседневного функционирования человека. Они должны обеспечить объективность, прозрачность и профессионализм в принятии решений.

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Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Украины. Там объяснили, как будут формироваться команды и по какому принципу они будут работать.

Кто формирует экспертные команды

Руководитель учреждения здравоохранения утверждает перечень врачей, имеющих право проводить оценку в составе экспертных команд в соответствующем учреждении. Этот перечень формируется на основе квалификации врачей и их опыта, минимальное требование – не менее одного года медицинской практики.

Индивидуальный подход. Состав экспертной команды определяется для каждого дела отдельно. В составе обязательно должно быть не менее трех врачей, одним из которых является терапевт или профильный врач относительно сопутствующего заболевания или осложнений.

Автоматизация в будущем. Со временем, говорят в Минздраве, планируют реализовать автоматическое формирование состава команд через электронную систему по оценке повседневного функционирования личности. Это обеспечит автоматизацию отбора специалистов, что исключит субъективное влияние на процесс оценки и повысит доверие к его результатам.

Принцип работы экспертных команд

В министерстве подчеркивают, что эффективность экспертных команд базируется на четком соблюдении принципов, гарантирующих профессиональную и объективную оценку повседневного функционирования личности.

Соответствие специализации. Состав команды формируется в зависимости от инвалидизирующего диагноза, установленного человеку. При необходимости к работе привлекаются врачи узкой специализации, если этого требует диагноз или состояние пациента. Для оценки состояния здоровья и функционального ограничения используется Международная классификация болезней, обеспечивающая точность и согласованность в определении диагнозов.

Регулярное обучение. Все члены экспертных команд проходят систематические обучающие курсы. Такие программы направлены на обновление знаний и ознакомление с современными методиками оценки функционального состояния личности. Это обеспечивает высокий уровень профессиональной компетентности врачей и повышает качество решений.

Функции экспертных команд

Экспертные команды играют ключевую роль в новой системе оценивания повседневного функционирования личности, обеспечивая прозрачность и профессионализм на каждом этапе.

Проведение оценки повседневного функционирования личности. Основной задачей экспертных команд является определение степени нарушений здоровья, влияющих на способность к повседневной деятельности. По результатам оценки экспертная команда будет принимать решение по установлению или продлению статуса инвалидности.

Подготовка документов. Во время работы экспертная команда:

– оценивает состояние человека и принимает решение об установлении инвалидности и потребности в предоставлении медицинских реабилитационных, социальных, образовательных и других услуг;

– формирует электронные направления для дополнительного обследования, если это необходимо.

Принятие решения. Решение экспертной команды принимается коллективно с учетом мнений всех ее членов. Итоговое решение утверждается подписями всех участников команды, что обеспечивает юридическую силу документа.

Таким образом, экспертные команды не только проводят оценку, но и обеспечивают надлежащее документирование в цифровой форме каждого этапа процесса, что повышает доверие к результатам их работы.

Участники процесса оценивания

Эффективность работы экспертных команд зависит от правильно определенных ролей каждого участника. Это позволяет обеспечить прозрачность, компетентность и ответственность на каждом этапе оценки.

Руководитель учреждения здравоохранения отвечает за организацию работы экспертных команд. Он утверждает перечень врачей, имеющих право проводить оценку в составе экспертных команд, обеспечивает техническую и материальную базу для их работы и контролирует соблюдение стандартов и сроков рассмотрения дел.

Председательствующий по делу член экспертной команды координирует процесс работы экспертной команды. Его задача – организовать рассмотрение дела, следить за соблюдением процедур оценки, суммировать позиции членов экспертной команды и формировать коллегиальное решение. Председательствующим по делу определяется врач, чья специальность соответствует профилю дела.

Члены экспертной команды проводят оценку функционального состояния личности. Они тщательно анализируют документы, оценивают степень нарушений функционирования, принимают решения по установлению или продлению статуса инвалидности и разрабатывают рекомендации, являющиеся частью индивидуальной программы реабилитации.

Администратор заведения здравоохранения обеспечивает организационную поддержку экспертной команды. Он проверяет направление оценки и документы, полученные через электронную систему, на полноту и соответствие требованиям, возвращает их врачу для доработки в случае недостатков.

Медицинский регистратор регистрирует в электронной системе дела и документы по проведению оценки экспертными командами, которые не были рассмотрены МСЭК и переданы ими в учреждения здравоохранения.

Четкое распределение обязанностей между участниками процесса оценивания обеспечивает эффективную и прозрачную работу системы, которая является основой качественного обслуживания граждан, отмечают в Минздраве.

Как работает система оценивания повседневного функционирования личности

Внедренная система оценки повседневного функционирования личности базируется на четкой последовательности действий, что гарантирует объективность, беспристрастность и удобство для пациентов.

Формирование дела и назначение даты рассмотрения

Лечащий врач формирует структурированное электронное направление на оценку и загружает документы, которые будут использоваться при рассмотрении. После этого определяется форма рассмотрения дела:

– Очная – при личном присутствии человека.

– Заочная – без личного присутствия человека.

– С использованием методов и средств телемедицины.

– Выездная – по месту нахождения или лечения человека.

Администратор здравоохранения получает направление через электронную систему, проверяет его и добавленные документы на соответствие требованиям. Если обнаружена неполнота сведений в направлении, отсутствие сопроводительных документов или качество копий документов не позволяет их использовать, администратор возвращает направление врачу для доработки. После устранения недостатков документы повторно направляются в избранное учреждение здравоохранения.

Проведение оценки экспертной командой

В день оценки члены экспертной команды получают доступ к данным человека. Они:

– Тщательно изучают предоставленные документы и медицинские записи.

– При необходимости направляют человека на дополнительное медицинское обследование. Это допускается только один раз, чтобы не затягивать принятие решения.

– Принимают решение об установлении инвалидности, а также разрабатывают рекомендации, являющиеся частью индивидуальной программы реабилитации.

Каждый член экспертной команды фиксирует свою позицию по каждому рассмотренному на заседании вопросу. Окончательное решение принимается коллегиально, после чего документы подписываются всеми членами экспертной команды посредством электронных подписей.

Новые возможности пациента во время оценивания

Теперь пациент имеет право:

– Самостоятельно осуществлять аудио- или видеозапись процесса оценивания.

– Привлечь к рассмотрению дела уполномоченного представителя, подав заявление врачу, формирующему направление.

Сроки рассмотрения дела

Экспертная команда должна завершить рассмотрение дела и принятие решения в течение 30 календарных дней с момента принятия электронного направления учреждение здравоохранения.

Получение решения экспертной команды лицом

После завершения оценки лицо получает выписку с решением экспертной команды. В случае установления инвалидности, человеку также предоставляются рекомендации, которые являются частью индивидуальной программы реабилитации.

Решение отправляется по электронной почте или заказным письмом, если адрес электронной почты отсутствует. Врач также имеет доступ к этим документам через электронную систему.

Решение экспертной команды

Если при установлении инвалидности экспертная команда принимает решение по определению потребности человека в получении услуг, то рекомендации будут содержать следующие составляющие:

– Медицинская – потребность в получении реабилитации в сфере здравоохранения (при этом, если такая потребность обнаружена по результатам оценки, пациенту будет сформировано электронное направление на эту услугу), потребность в обеспечении вспомогательными средствами реабилитации и медицинскими изделиями, санаторно-курортном лечении.

– Социальная – определяет потребность в социальной и бытовой реабилитации, а также содержит рекомендации обратиться в уполномоченные органы для решения вопроса о назначении государственной помощи или пенсии по инвалидности, потребности в проведении оценки получения социальных услуг.

– Трудовая – определяет потребность в определении возможного устройства рабочего места, в профессиональной и трудовой реабилитации и общие ограничения в профессиональной деятельности, которые могут оказать значительное влияние на ухудшение здоровья; содержит рекомендации обратиться в центр занятости или онлайн для получения бесплатных услуг по профориентации, переобучению и т.д.

– Образовательная – определяет потребность в психолого-педагогической реабилитации, а также содержит рекомендации обратиться в инклюзивно-ресурсный центр для проведения комплексной психолого-педагогической оценки развития личности.

О финансировании

Услуги экспертных команд финансируются за счет государственного бюджета через Программу медицинских гарантий.

Напомним: ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что МСЭКи передадут незавершенные дела по установлению инвалидности в экспертные комиссии в больницах. Именно они теперь будут проводить оценку функционирования человека.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря поставил подпись под законом о ликвидации МСЭК. Таким образом медико-социальные экспертные комиссии прекратили свою работу с 1 января 2025 года.

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