Ляшко рассказал, куда МСЭКи передадут незавершенные дела об инвалидности

Медико-социальные комиссии (МСЭК) передадут незавершенные дела по установлению инвалидности в экспертные комиссии в больницах.

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Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в интервью телеканалу "Рада". Он отметил, что маршрут пациента будет перенаправлен на кластерные многопрофильные больницы, в которых созданы группы. именно они заменяют ту экспертизу, которая раньше была в МСЭК.

"Сейчас идет передача тех дел, которые не успевают завершить МСЭКи. Они передают в определенные учреждения здравоохранения, а их более 290, в которых сформировано 1450 экспертных команд и более 4400 врачей", – сказал министр.

Он отметил, что сама электронная система уже выявляет, какой медицинский эксперт будет рассматривать какое дело и делать определенное заключение полностью рандомно.

"Все это будет оцифровано. И все это опять же будет подписано электронным ключом с привязкой к конкретному медицинскому эксперту для того, чтобы потом можно отслеживать. И это один из элементов предотвращения злоупотребления в системе, которой привели к такой масштабной реформе", – рассказал министр.

Ляшко также добавил, что в целом, по данным Минздрава, в архивах МСЭК насчитывается 1,3 млн дел, более 40 тысяч из которых уже передано в медицинские учреждения для оценки функционального состояния пациентов. Для тех дел, которые уже оцифрованы, предназначены даты и время заседаний.

"Не нужно волноваться, что дело где-то потерялось. Также не нужно дополнительное направление делать. Исключение — те случаи, когда дело на МСЭК было принято некомплектным, когда не хватает какого-либо документа, тогда приходится его возвращать, чтобы оно было доработано тем заведением, которое его формировал", – объяснил Ляшко.

Министр добавил, что за каждой МСЭК закреплено медицинское учреждение, дела оцифровываются и попадают в электронную систему, где будет проходить дальнейшая оценка функционирования человека.

"У нас есть реестр дел, мы знаем, какие дела куда передались, формируется электронная очередь, каждое медучреждение предупредит, где находится дело и на когда назначено рассмотрение. Также будет работать поддержка горячей линии с 1 января 2025 года", – резюмировал чиновник.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря поставил подпись под законом о ликвидации МСЭК.

Как писал OBOZ.UA:

– После ряда громких задержаний и подозрений в коррупции в МСЭК президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от уполномоченных органов "скорых жестких решений".

- МСЭК решили ликвидировать 29 октября 284 депутата Верховной Рады одобрили соответствующий законопроект №11225.

– 19 декабря народные избранники (259 членов ВР) проголосовали за проект закона в целом.

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