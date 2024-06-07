Как безопасно перейти дорогу, когда не работают светофоры

Из-за того, что по всей Украине снова действуют графики отключения электроэнергии, на разных участках автодорог в городах не работают светофоры. Это обязывает и водителей, и пешеходов быть гораздо более осторожными на дорогах.

Но хорошо ли вы помните, как правильно переходить дорогу, когда не работает светофор? OBOZ.UA рассказывает обо всех ключевых правилах и мерах безопасности, которые должны соблюдать пешеходы. Это поможет не создавать аварийные ситуации на дорогах.

Смотрите вправо и влево

Вспомните, как вас в детстве учили перед тем, как переходить дорогу, смотреть сначала налево, а затем направо. Сейчас это делать крайне необходимо. Оцените ситуацию на проезжей части: приближается ли к вам авто, на какой скорости оно двигается, как далеко находится? Если вы видите, что в вашем направлении двигается машина, попробуйте установить зрительный контакт с водителем. Убедитесь, что он заметил вас и начал замедляться, чтобы пропустить. Если нет, оставайтесь на месте, пока машина не проедет мимо.

Будьте особенно осторожны в дождливую погоду – на мокрой дороге увеличивается тормозной путь. Поэтому обязательно дождитесь полной остановки автомобиля, прежде чем переходить дорогу.

Когда начнете пересекать дорогу, не теряйте бдительность – не смотрите в смартфон и не отвлекайтесь на другие факторы. Держите в поле зрения автомобиль, на полосе которого вы находитесь, и следите за полосой, к которой приближаетесь

Не перебегайте дорогу!

Пробегать дорогу можно относительно безопасно, когда осталось несколько секунд зеленого сигнала перед вами и вы знаете, что успеете за это время оказаться на другой стороне улицы. Да и то не желательно. Когда светофоры не работают, это делать смертельно небезопасно.

Имейте в виду: на дороге с двумя и более полосами движения, даже если автомобиль вас пропускает, кто-то из другой полосы может внезапно решить обогнать его. Пешехода, в это время перебегающего дорогу, заметить почти невозможно. Поэтому обязательно выгляните на следующую полосу, особенно если возле вас стоит крупногабаритное авто. Переходите дорогу дальше, только если следующая полоса для вас безопасна.

Таким же образом нужно переходить дорогу в местах, где у выхода на переход припарковано авто, растет большое дерево, которое может закрывать водителю видимость или есть другие мешающие обзору факторы.

Светоотражающие элементы – обязательны

В темноте заметить пешехода на дороге очень сложно. Особенно если он одет в темные вещи. В таком случае разглядеть его можно метров в 30-50 в ясную погоду и всего в 5-25 в дождливую. А еще есть фары встречных машин, которые слепят водителей. Поэтому в темноте обязательно носите одежду или аксессуары со светоотражающими элементами. Это существенно увеличит вашу заметность для водителей.

Соблюдайте требования ПДД для пешеходов

В действующих Правилах дорожного движения прописаны не только требования к водителям. Они также устанавливают обязанности пешеходов. Вот те, которые касаются перехода дороги.

Пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе подземным и надземным, а в случае их отсутствия – на перекрестках по линиям тротуаров или обочин.

Если в зоне видимости нет перехода или перекрестка, а дорога имеет не более трех полос движения для обоих его направлений, разрешается переходить ее под прямым углом к краю проезжей части в местах, где дорога хорошо видна в обе стороны, и только после того, как пешеход удостоверится в отсутствии опасности.

Также ПДД запрещают пешеходам:

выходить на проезжую часть, не удостоверившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;

внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;

переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полос для движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлено ограждение;

задерживаться и останавливаться на проезжей части, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения.

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