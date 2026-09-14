Как бесплатно получить желаемое место в самолете: интересный лайфхак

Пассажиры Ryanair могут попробовать получить место у окна или прохода, не доплачивая за его выбор. Для этого нужно заранее проверить, какие кресла остались свободными, и создать условия, при которых нежелательные места временно станут недоступными для системы.

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Такой способ может помочь повлиять на автоматическое распределение кресел, однако не гарантирует получения конкретного места. Об этом сообщает специалист по экономии денег Джордан Кокс из программы ITV This Morning.

Ryanair позволяет пассажирам не платить за выбор кресла. В таком случае место определяет система во время онлайн-регистрации, которая открывается за 24 часа до вылета.

Стоимость самостоятельного выбора места зависит от маршрута, даты путешествия и времени бронирования. При предварительном бронировании цена может составлять от 4 до 41 доллара, тогда как в аэропорту она может достигать 51 доллара.

Лайфхак предполагает, что примерно за 5–6 часов до рейса пассажир сначала проверяет доступные кресла на своём рейсе.

После этого в отдельной вкладке можно начать новое бронирование и выбрать для условных пассажиров те места, которые не хочется получать самому. Речь идет именно о временном выборе мест – завершать такое бронирование не нужно.

Далее пассажир возвращается к своему бронированию и проходит регистрацию без оплаты за выбор места. Теоретически система распределит кресло среди тех вариантов, которые остались доступными.

Таким образом можно попытаться повысить шансы на место у прохода или у окна вместо кресла посередине.

Иногда пассажиру может достаться кресло с дополнительным пространством для ног. Это связано с тем, что некоторые места в самолете не могут оставаться полностью пустыми во время взлета и посадки.

В частности, речь идет о местах в рядах возле аварийных выходов — 1, 16 и 17. Если такие кресла остаются среди доступных в конце распределения, система может назначить одно из них пассажиру без отдельной оплаты.

Однако окончательное распределение зависит от системы Ryanair и количества свободных кресел на момент регистрации.

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