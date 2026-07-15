Кагановская рассказала, будет ли она выдвигать свою кандидатуру на должность ректора Харьковского национального университета

В этом году пройдут выборы ректора Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина. Татьяна Кагановская, возглавляющая Каразинский с 2021 года, в интервью "Уніан" заявила, что планирует участвовать в выборах, чтобы завершить начатое и привести университет к новому этапу развития.

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"Для меня это решение связано не столько с должностью, сколько с ответственностью. Я возглавила университет за несколько месяцев до полномасштабного вторжения. С тех пор весь мой ректорский срок протекал в условиях войны. Вместе с нашим сообществом мы пережили чрезвычайно сложный период и, вместе с тем, смогли не просто сохранить университет, а обеспечить его развитие. Поэтому сегодня я чувствую ответственность завершить начатые процессы и продолжить движение вперед", – заявила она в интервью.

Кагановская поделилась подробностями, как коллектив Каразинского университета отказался от релокации и продолжил работу в прифронтовом городе.

"Война принесла много потерь и боли, но, в то же время, очень четко показала истинную ценность людей и сообществ. Рядом остались люди, сознательно работавшие для университета и Харькова. Именно благодаря этой команде сегодня мы реализуем проекты, которые несколько лет назад казались слишком амбициозными. Мы создаем новые образовательные пространства, поддерживаем студентов и сотрудников, развиваем международные партнерства, модернизируем лаборатории, привлекаем средства для науки и образования", – отметила руководительница университета.

Среди других достижений Кагановская назвала сохранение качества образования и науки, что подтверждают международные рейтинги и количество желающих учиться в Каразинском. В университете получают образование более 16 тысяч студентов и аспирантов, в том числе иностранцы.

Наиболее востребованными специальностями остаются менеджмент, маркетинг, психология, международные отношения, компьютерные науки, кибербезопасность, право, английский и медицина.

"В то же время для нас важной стратегической задачей является усиление интереса к естественным специальностям. У Каразинского университета есть мощные научные школы, известные далеко за пределами Украины. Мы системно работаем над тем, чтобы повышать привлекательность этих направлений еще на этапе школьного образования, показывая, что естественные науки сегодня – основа технологического развития, инноваций и будущих открытий", – уточнила ректор.