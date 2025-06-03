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Кабачковый торт с очень вкусной начинкой: рецепт бюджетной закуски
Кабачки – универсальные овощи, которые могут быть основой для приготовления вкусного рагу, а также икры. Еще из них можно сделать вкусные блины, оладьи, деруны, супы, рулетики с разными начинками и торта с вкусной начинкой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта из кабачков, с плавленным сыром, помидорами и майонезом.
Ингредиенты:
- Кабачок – 1 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 3-4 ст. л. муки
- Соль, перец
- Сыр плавленный – 1 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Майонез и сырный соус
- Помидор – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Натрите кабачок, отожмите сок, добавьте яйца, муку, специи, тертый чеснок, перемешайте.
2. Пожарьте блины.
3. Натрите сыр, чеснок, помидор кубиком, майонез, специи и перемешайте.
4. Намажьте блины соусом и поставьте в холодильник.
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