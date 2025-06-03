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Кабачковый торт с очень вкусной начинкой: рецепт бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт закуски

Кабачки – универсальные овощи, которые могут быть основой для приготовления вкусного рагу, а также икры. Еще из них можно сделать вкусные блины, оладьи, деруны, супы, рулетики с разными начинками и торта с вкусной начинкой.  

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Кабачковый торт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта из кабачков, с плавленным сыром, помидорами и майонезом. 

Рецепт торта

Ингредиенты:

  • Кабачок – 1 шт.
  • Яйца – 2 шт. 
  • Мука – 3-4 ст. л. муки
  • Соль, перец
  • Сыр плавленный – 1 шт. 
  • Чеснок – 3 зуб. 
  • Майонез и сырный соус
  • Помидор – 1 шт. 

Способ приготовления: 

1. Натрите кабачок, отожмите сок, добавьте яйца, муку, специи, тертый чеснок, перемешайте.

Тесто для блинов

2. Пожарьте блины.

Блины из кабачков

3. Натрите сыр, чеснок, помидор кубиком, майонез, специи и перемешайте.

Начинка для блюда

4. Намажьте блины соусом и поставьте в холодильник.

Готовый торт

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