Кабачковый торт с очень вкусной начинкой: рецепт бюджетной закуски

Кабачки – универсальные овощи, которые могут быть основой для приготовления вкусного рагу, а также икры. Еще из них можно сделать вкусные блины, оладьи, деруны, супы, рулетики с разными начинками и торта с вкусной начинкой.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта из кабачков, с плавленным сыром, помидорами и майонезом.

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Яйца – 2 шт.

Мука – 3-4 ст. л. муки

Соль, перец

Сыр плавленный – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Майонез и сырный соус

Помидор – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Натрите кабачок, отожмите сок, добавьте яйца, муку, специи, тертый чеснок, перемешайте.

2. Пожарьте блины.

3. Натрите сыр, чеснок, помидор кубиком, майонез, специи и перемешайте.

4. Намажьте блины соусом и поставьте в холодильник.

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