Кабачковые оладьи по-новому для перекуса: рассказываем, что добавить в тесто для яркого вкуса

Кабачковые оладьи – лучшее блюдо для сытного и очень вкусного перекуса. Для более яркого вкуса добавьте зелень, чеснок, специи, а также тертый сыр, морковь, чеснок. Еще кабачки можно просто вкусно пожарить в кляре.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных оладий из кабачка, с сыром.

Ингредиенты:

кабачок 1

100 г брынзы

1 яйцо

2 ст. л. манки

пучок петрушки

соль

Способ приготовления:

1. Кабачок очистить от кожуры и натереть на крупную терку. Тертые кабачки посолить и оставить на 20 минут, через 20 минут кабачки отжать от лишнего сока. К кабачкам добавить яйцо, мелко рубленную зелень и манку.

2. Брынзу нарезать кубиками, добавить к тесту и аккуратно перемешать. Не испортив целостность брынзы.

3. С помощью ложки, выкладываем тесто на раскаленную сковороду, смазанную растительным маслом. Обжариваем с двух сторон до готовности.

Подаем наши вкусные и ароматные оладьи со сметаной!

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