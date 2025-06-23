Кабачковые оладьи по-новому для перекуса: рассказываем, что добавить в тесто для яркого вкуса
Кабачковые оладьи – лучшее блюдо для сытного и очень вкусного перекуса. Для более яркого вкуса добавьте зелень, чеснок, специи, а также тертый сыр, морковь, чеснок. Еще кабачки можно просто вкусно пожарить в кляре.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных оладий из кабачка, с сыром.
Ингредиенты:
- кабачок 1
- 100 г брынзы
- 1 яйцо
- 2 ст. л. манки
- пучок петрушки
- соль
Способ приготовления:
1. Кабачок очистить от кожуры и натереть на крупную терку. Тертые кабачки посолить и оставить на 20 минут, через 20 минут кабачки отжать от лишнего сока. К кабачкам добавить яйцо, мелко рубленную зелень и манку.
2. Брынзу нарезать кубиками, добавить к тесту и аккуратно перемешать. Не испортив целостность брынзы.
3. С помощью ложки, выкладываем тесто на раскаленную сковороду, смазанную растительным маслом. Обжариваем с двух сторон до готовности.
Подаем наши вкусные и ароматные оладьи со сметаной!
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