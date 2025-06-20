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Кабачки по-французски в очень оригинальном сырном кляре: вкуснее, чем любое мясо

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
258
Рецепт блюда

Сезон кабачков в самом разгаре. Готовить из них можно очень много вкусных, легких и сытных блюд, среди которых – закуски, рагу, запеканки, а также вкусная икра, салаты, маринованные закуски на зиму.

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Как вкусно приготовить кабачки

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных жареных кабачков по-французски, в кляре из яиц и твердого сыра.

Свежие кабачки

Ингредиенты:

  • 2 средних кабачка
  • 4 яйца
  • 1 ст. л. муки
  • твердый сыр
  • соль и черный молотый перец по своему вкусу
  • по чайной ложке сухой петрушки и паприки
  • сухари панировочные

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте, порежьте тонкими слайсами. Добавьте соль, перец и оставьте на 15 минут.

Кабачки для блюда

2. Кляр: в отдельной миске смешайте тертый сыр, петрушку, паприку, яйца, а в другой — муку и панировочные сухари.

Кляр для кабачков

3. После каждый слайс кабачка опускайте в смесь сыра, потом в панировку и жарим на растительным маслом по 4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Блюдо подавайте сразу!

Готовые кабачки

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