Кабачки по-французски в очень оригинальном сырном кляре: вкуснее, чем любое мясо
Сезон кабачков в самом разгаре. Готовить из них можно очень много вкусных, легких и сытных блюд, среди которых – закуски, рагу, запеканки, а также вкусная икра, салаты, маринованные закуски на зиму.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных жареных кабачков по-французски, в кляре из яиц и твердого сыра.
Ингредиенты:
- 2 средних кабачка
- 4 яйца
- 1 ст. л. муки
- твердый сыр
- соль и черный молотый перец по своему вкусу
- по чайной ложке сухой петрушки и паприки
- сухари панировочные
Способ приготовления:
1. Кабачки помойте, порежьте тонкими слайсами. Добавьте соль, перец и оставьте на 15 минут.
2. Кляр: в отдельной миске смешайте тертый сыр, петрушку, паприку, яйца, а в другой — муку и панировочные сухари.
3. После каждый слайс кабачка опускайте в смесь сыра, потом в панировку и жарим на растительным маслом по 4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Блюдо подавайте сразу!
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