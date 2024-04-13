К Земле несутся два солнечных шторма, которые спровоцируют магнитную бурю: ученые назвали дату

Земля окажется под влиянием двух солнечных штормов. 14 апреля произойдет магнитная буря, есть вероятность слабых северных сияний в высоких широтах, а также местами – перебоев в радиосвязи и GPS-навигации.

На своей странице в Twitter (X) физик космической погоды Тамита Сков (Великобритания) рассказала, что один из штормов на Солнце был направлен на нашу планету частично. Чуть позже эксперт уточнила: произошло два шторма, которые спровоцируют геомагнитную активность.

"Ожидайте проблем с GPS и ВЧ-радио на ночной стороне Земли", – написала доктор Тамита Сков.

Портал Meteoagent оценил К-индекс магнитной бури 14 апреля на уровне 5. На следующий день К-индекс снизится до 4, а 16 апреля придет в норму (К-индекс 3).

K-индекс (максимальное значение 9) – это показатель, характеризующий геомагнитную активность и классифицирующий геомагнитные бури. Он описывает отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала.

В то же время американский Центр прогнозирования космической погоды сообщил об "отдельных периодах геомагнитных бурь класса G1 (незначительные) 14 апреля". В ведомстве добавили: существует вероятность (от незначительной до средней) проблем с радиосвязью.

Геомагнитные бури – это выбросы солнечной массы, вспышки на поверхности и другие действия на Солнце, в результате которых энергия звезды рассеивается во всех направлениях, включая Землю, и, столкнувшись с магнитосферой планеты, провоцирует геомагнитную активность.

Как писал OBOZ.UA:

– Метеозависимые люди чаще всего во время магнитных бурь жалуются на слабость, перепады настроения, головную боль, усталость.

– Медики в период солнечной активности советуют прежде всего хорошо высыпаться, особое внимание уделить рациону и отказаться от тяжелых физических нагрузок.

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