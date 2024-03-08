На Земле бурлит сильнейшая магнитная буря месяца: сколько она будет продолжаться и как уберечься

В пятницу, 8 марта, из-за ранее прогнозируемой вспышки на Солнце, началась мощная магнитная буря. Она продлится до 10 марта включительно.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Meteoagent. В частности, 8 и 9 марта на Земле бушует магнитная буря, которой по 9-балльной системе дали шесть баллов (мощное явление). Однако уже 10 марта она снизится до трех баллов.

Специалисты подчеркнули, что прогноз может измениться, поскольку данные солнечной активности обновляются каждые три часа.

В целом в марте 2024 года украинцам прогнозировали не менее пяти магнитных бурь разной силы. Эксперты считают, что первый месяц весны достаточно интенсивный в плане солнечной активности. Но по долгосрочному прогнозу, кроме 8 и 9 марта, мощных бурь больше не ожидают.

Тем не менее, подготовиться к явлениям на Солнце будет нелишним. Исследования показали, что такие бури могут усугублять самочувствие у метеозависимых людей.

Что такое метеочувствительность

По определению медиков, метеочувствительность является естественной, генетически обусловленной реакцией человеческого организма на изменения погодных условий. То есть, на давление, влажность и т.д. Метеозависимые люди, а таковых до 15% всего населения Земли, также реагируют на солнечные явления.

Чаще всего люди во время магнитных бурь испытывают головную боль и сердце. Среди других симптомов – слабость, перепады настроения. Магнитные бури могут повлечь за собой развитие тревожных состояний, повышение агрессивности, усиление страха и панических проявлений и т.д. Кто в зоне риска

На чувствительность к погоде влияют пол, возраст, наследственность и состояние здоровья. К примеру, женщины более склонны реагировать на изменения погоды, чем мужчины.

Наиболее сильно магнитные бури действуют на людей с хроническими недугами – бронхиальная астма, артрит, ревматизм, сердечные заболевания, давление. Метеозависимость может также появиться у тех, кто перенес сотрясение мозга, страдает вегетососудистой дистонией или атеросклерозом.

Что нужно делать

Прежде специалисты советуют отказаться от вредных привычек. Можно даже не навсегда, а на несколько дней до и во время бурь.

Соблюдайте режим дня. Контролируйте свои эмоции и уровень психологического напряжения в течение дня. Если физическое состояние позволяет – займитесь физической активностью. Вообще метеочувствительные медики рекомендуют ежедневно находиться на свежем воздухе не менее 30 минут, регулярно заниматься спортом и закаливать организм, больше отдыхать и вести здоровый образ жизни.

Избавиться от симптомов метеозависимости можно также, соблюдая диету. Следует отказаться от тяжелой пищи, лучше питаться чаще, но небольшими порциями, предпочитая растительные и молочные продукты. Также прибавьте в диету продукты с повышенным содержанием калия, они помогут работе сердца.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 9 марта, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков завтра не прогнозируется, однако украинцев ждут густые туманы. Ветер будет преимущественно северо-западный.

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