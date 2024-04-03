Землю накроет трехдневная магнитная буря: как это повлияет на метеочувствительных людей

В среду, 3 апреля, Землю накроет первая магнитная буря этого месяца. Она будет средней по интенсивности и продлится три дня – до 5 апреля включительно.

Об этом стало известно из прогноза ученых Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.

Как известно, магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем.

В дни, когда Землю накрывают магнитные бури, метеочувствительные люди могут ощущать ухудшение самочувствия. Реакция организма на магнитные бури может быть разной: от легкой физической усталости до сильных головных болей и перепадов настроения.

Ухудшение самочувствия у населения Земли некоторые медики объясняют тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярное кровообращение и начинается кислородное голодание тканей.

Чаще всего метеочувствительные люди жалуются на головную боль, головокружение, тошноту, боли в суставах, усталость и бессонницу. Также к частым симптомам можно отнести подавленное настроение, повышенную раздражительность, повышенное или наоборот пониженное давление. Кроме того, могут обостриться хронические заболевания.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм

Чтобы легче перенести магнитные бури, в первую очередь, советуют медики, в эти дни следует хорошо высыпаться, особое внимание уделить рациону: отказаться от жирной и острой пищи, алкоголя, кофе.

Рекомендуется включить в рацион травяные чаи и пить больше воды. Также лучше отказаться от тяжелых физических нагрузок, заменить силовую тренировку прогулкой на свежем воздухе.

В дни высокой геомагнитной активности следует избегать эмоциональных потрясений и стрессовых ситуаций. Если же у вас повышенная метеочувствительность, то заранее позаботьтесь о необходимых лекарствах.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле специалисты ожидают четыре периода, когда на Солнце будут продолжаться возмущения. В эти дни Землю накроют магнитные бури, причем последние в месяце бури будут достаточно мощными.

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