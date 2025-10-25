К всемирной неделе ядерной науки: в 100 школах проведут XR-выставку "Чернобыль в войне: уроки ядерной безопасности"

Впервые в Украине к Nuclear Science Week — Всемирной неделе ядерной науки — музейщики, ученые и педагоги запускают сразу в 100 школах XR-выставку "Чернобыль в войне: уроки ядерной безопасности".

Видео дня

Когда мы говорим о Чернобыле, мы больше не говорим о прошлом — мы говорим о сегодняшнем дне. Для школьников Чернобыль обычно был страницей в учебнике, но сегодня появились новые реалии: оккупация зоны, риски для ЗАЭС, милитаризация инфраструктуры.

2026-й станет годом "Чернобыль-40". Это не просто дата — это тест на зрелость общества. Сможем ли мы объяснить современным ученикам, почему ошибки в управлении рисками стоят десятилетий, почему наука требует культуры безопасности, почему информационная гигиена равна физической безопасности? Ядерная безопасность перестала быть темой только для ученых — это тема выживания и гражданской осведомленности, сообщают организаторы выставки.

Сегодня образовательные департаменты, культурные центры и громады имеют возможность присоединиться к проведению XR-выставки "Чернобыль в войне: уроки ядерной безопасности". Это простой шаг с большим эффектом — настоящий инструмент, который оставляет след в мировоззрении детей.

Этот формат уже успешно протестирован в более 1000 школах Украины в предыдущих проектах по медиаграмотности, и везде получил искренний положительный отзыв учителей и детей.

XR-выставка "Чернобыль в войне" сшивает STEM и гражданское образование: физика, история, медиаграмотность и национальная безопасность объединяются в один практический урок. Это документальное путешествие в реальные события, происходившие в Чернобыльской зоне во время российской оккупации, сочетающее силу факта, эмоцию свидетельств и технологии, чтобы показать историю не как страницу прошлого, а как опыт, который продолжается сегодня.

Выставка построена в смешанном формате: знакомые постеры, дополненные интерактивными элементами, 3D-моделями, видеоинтервью и панорамами 360°. Все это интегрировано в мобильное приложение CHRNBL, поэтому посетитель может "оживить" экспозицию, просто наведя смартфон на изображение. Никакой сложной техники — максимально доступно, только телефон, интернет и любопытство.

XR-выставка возвращает ученикам ощущение реальности там, где слово "радиация" обычно абстрактное. В добавленной реальности можно увидеть, как выглядит Зона отчуждения, как работают контрольно-пропускные пункты, почему важны дозиметрия, протоколы безопасности и доверие к науке. Этот опыт не запугивает — он объясняет, помогает понять причинно-следственные связи, формирует у детей способность мыслить критически.

"Чернобыль научил Украину платить высокую цену за ошибки. Война — не откладывать сложные разговоры. XR-выставка в школе — это способ говорить честно, просто и доступно. Чтобы через 40 лет после катастрофы и сегодня, во время новых угроз, наши дети имели не страх, а знания; не мифы, а опыт; не бессилие, а действие. И чтобы слово "безопасность" стало не лозунгом, а культурой, которая оберегает жизнь", - говорит Марина Степанская, куратор проекта.

Проект "Чернобыль в войне" создается командой опытных специалистов — историков, музейщиков, ученых и медиадокументалистов, которые годами исследуют тему Чернобыля. к работе привлечены краеведческий музей Славутича и ЧАЭС, медиастудия TV MediaDim, исследователь Национального музея "Чернобыль" Алексей Курмаз и ОО "Европейский Институт Чернобыля". Они объединили архивы, фото, видео и свидетельства очевидцев, чтобы сохранить и систематизировать правду об оккупации зоны. Проект реализуется при поддержке Украинского Культурного Фонда.

Провести выставку очень просто.

Достаточно распечатать постеры, разместить их в пространстве заведения, библиотеке или актовом зале — и пригласить посетителей загрузить приложение CHRNBL. Далее — все делает технология: выставка "оживает" прямо на экране смартфона, превращая обычные стены в интерактивный музей.

На этом этапе реализации проекта организаторы имеют возможность предоставить только 100 комплектов постеров, однако – оставляйте заявку по ссылке и вы получите возможность провести выставку XR-выставки "Чернобыль в войне" до 26 апреля 2026 года, со следующим этапом финансирования. Если вы имеете возможность профинансировать печать постеров для школ – свяжитесь с нами, мы уже имеем более 500 желающих.

Форма заявки для получения постеров здесь.

Наши страницы в Facebook и Instagram.