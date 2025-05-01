К эксплуатации в ВСУ были допущены зарядные станции отечественного производства: что о них известно. Фото

Министерство обороны допустило к использованию Вооруженными силами Украины портативные зарядные станции Titanium украинского производства. Они были созданы для быстрой и безопасной зарядки военной электроники.

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Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства в среду, 30 апреля. Отмечается, что военные павербанки Titanium были созданы для использования в полевых условиях.

Они имеют противоударный корпус, который будет гарантировать защиту от повреждений во время быстрой езды по бездорожью, при чрезмерной влажности и значительных колебаниях температур. Также системы защиты предохраняют станции от перегрузки, короткого замыкания, возгорания, взрыва и плавления при использовании.

В Минобороны уточнили, что Titanium могут заряжать аккумуляторы для средств связи, БПАКов, БПЛА, НРК, автомобильной техники. Также эти павебанки служат источником питания для другой электротехники, работающей от сети 220 В.

Станция весит от 21 до 60 кг, благодаря чему транспортирует ее один пехотинец или наземный роботизированный комплекс.

Ранее в Минобороны сообщили, что разрабатывают механизм унификации БПЛА, чтобы в дальнейшем масштабировать производство их лучших образцов. Это позволит производить больше дронов по меньшей цене и повысить эффективность подразделений БПЛА.

Речь идет об оптимизации количества типов беспилотников одинакового функционального назначения.

Как сообщал OBOZ.UA, МО утвердило обновленную техспецификацию на суточный полевой набор продуктов для военных. Теперь, кроме обычных, украинским защитникам при необходимости будут закупать халяльные и кошерные сухпайки.

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