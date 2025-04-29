Десятки унифицированных образцов вместо сотен разных: в Минобороны анонсировали изменения для беспилотных систем

Министерство обороны Украины разрабатывает механизм унификации беспилотников, чтобы в дальнейшем масштабировать производство их лучших образцов. Это позволит производить больше дронов по меньшей цене и повысить эффективность подразделений БПЛА.

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Об этом сообщило Минобороны со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Валерия Чуркина. По его словам, речь идет об оптимизации количества типов беспилотников одинакового функционального назначения.

"Это не о шаблонизации или ликвидации конкуренции – это о стандартизации, позволяющей массово производить лучшие образцы", – подчеркнул Валерий Чуркин.

Он добавил, что оптимальным вариантом будет десятки унифицированных образцов дронов в определенных категориях вместо сотен разных беспилотников.

"Это позволит производить больше лучших образцов беспилотников ниже цены, быстрее и качественнее обучать дронаров. В итоге – повышение эффективности подразделений БПЛА", – отметил Чуркин.

Как пояснили в Минобороны, сейчас в военных подразделениях используется много разных дронов, схожих по функциональности, но они отличаются комплектующими, системами управления, боеприпасами. Эти беспилотники разрабатывают и снабжают разные предприятиями. Поэтому существует мультиверсионность в применении технологических решений, компонентной базы и тому подобное.

И это создает разные вызовы. В частности, большое разнообразие БПЛА усложняет обучение операторов.

Так, когда в подразделения поступают новые образцы дронов, операторы вынуждены заново овладевать этой техникой, проходить доподготовку по особенностям пилотирования и технического обслуживания именно этих беспилотников.

"Различные компоненты, разные протоколы, отсутствие единых стандартов – все это снижает эффективность применения даже лучших технических решений. Поэтому нужна унификация", – отметили в Минобороны.

Этот процесс должен быть поэтапным, отметили в ведомстве.

"Мы уже работаем над созданием прозрачных и понятных правил, которые позволят производителям адаптироваться без потери конкурентоспособности", – отметил замминистра Валерий Чуркин.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже использует на фронте более 95% дронов собственного производства. Выбранный путь развития военных технологий стал асимметричным ответом на значительное преимущество врага в ресурсах.

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