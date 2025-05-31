Изъяли огнестрельное и холодное оружие: в УГО рассказали об усиленной охране Зеленского на 'Книжном Арсенале'

Во время нынешнего фестиваля "Книжный Арсенал" в Киеве Управление государственной охраны (УГО) обеспечивало усиленную безопасность президента Владимира Зеленского. В УГО рассказали, как проходила организация охранных мероприятий и почему на таких событиях вводят строгий контроль.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Так, сотрудники Управления государственной охраны отвечают за безопасность высших должностных лиц Украины в любых условиях.

"Сотрудники Управления государственной охраны Украины не выбирают, где и когда работать. Мы выполняем задачи по обеспечению безопасности высших должностных лиц там, где находятся указанные лица. В помещениях, на открытых локациях, в мирных или прифронтовых регионах, при любой погоде. И всегда - с учетом оценки потенциальных угроз", – говорится в сообщении.

Особое внимание уделяют оценке потенциальных угроз, ведь массовые мероприятия с большим количеством посетителей всегда несут повышенные риски.

"Чем массивнее мероприятие, чем больше его участников или посетителей, тем больше рисков для государственных деятелей, безопасность которых мы обеспечиваем. Добавьте к этому военное положение, количество выявленных и задержанных Службой безопасности Украины участников разведывательно-диверсионных групп, количество попыток проведения на территории нашей страны террористических актов, - и вы поймете, почему Управление государственной охраны Украины совместно с другими правоохранительными органами принимает беспрецедентные меры безопасности", – пояснили в УГО.

В УГО рассказали, что одним из важных элементов охранных мероприятий является строгое ограничение доступа - проверка документов, досмотр личных вещей и изъятие запрещенных предметов, которые могут представлять угрозу. Только на "Книжном Арсенале" было изъято огнестрельное оружие, холодное оружие, газовые баллончики и боеприпасы, что свидетельствует о серьезности потенциальных рисков.

"Все эти предметы несут опасность не только чиновникам нашего государства, но и тем, кто находится рядом с ними. Спасибо всем, кто с пониманием относится к временным ограничениям. Они - ради общей защиты и национальной безопасности", – отметили в УГО.

Для наглядности в ведомстве опубликовали фото изъятых запрещенных предметов, которые пытались пронести на фестиваль. Это лишь малая часть потенциальных угроз, которые удалось нейтрализовать благодаря профессиональной работе охранников.

Напомним, во время посещения "Книжного Арсенала" 30 мая президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приобрел книгу Альдо Андреа Касси "Убить тирана. История тираноборства от Цезаря до Каддафи". Это сразу привлекло внимание, особенно на фоне новых украинско-российских переговоров, которые должны состояться в Стамбуле 2 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, глава государства с женой Еленой Зеленской купил на фестивале книги украинских и иностранных авторов. Среди них не только "Убить тирана", но и "Присмерк империи. Российско-украинская война глазами историка" Сергея Плохия, "Лирика Мариупольских бомбоубежищ" Оксаны Стоминой, "От папы к сыну. Разговоры о рискованном деле воспитания" Франко Нембрини и другие.

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