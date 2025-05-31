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Изъяли огнестрельное и холодное оружие: в УГО рассказали об усиленной охране Зеленского на "Книжном Арсенале"

Ольга Ганюкова
Новости. Общество
5 минут
1,1 т.
Изъяли огнестрельное и холодное оружие: в УГО рассказали об усиленной охране Зеленского на 'Книжном Арсенале'

Во время нынешнего фестиваля "Книжный Арсенал" в Киеве Управление государственной охраны (УГО) обеспечивало усиленную безопасность президента Владимира Зеленского. В УГО рассказали, как проходила организация охранных мероприятий и почему на таких событиях вводят строгий контроль.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Так, сотрудники Управления государственной охраны отвечают за безопасность высших должностных лиц Украины в любых условиях.

"Сотрудники Управления государственной охраны Украины не выбирают, где и когда работать. Мы выполняем задачи по обеспечению безопасности высших должностных лиц там, где находятся указанные лица. В помещениях, на открытых локациях, в мирных или прифронтовых регионах, при любой погоде. И всегда - с учетом оценки потенциальных угроз", – говорится в сообщении.

Изъяли огнестрельное и холодное оружие: в УГО рассказали об усиленной охране Зеленского на "Книжном Арсенале"

Особое внимание уделяют оценке потенциальных угроз, ведь массовые мероприятия с большим количеством посетителей всегда несут повышенные риски.

"Чем массивнее мероприятие, чем больше его участников или посетителей, тем больше рисков для государственных деятелей, безопасность которых мы обеспечиваем. Добавьте к этому военное положение, количество выявленных и задержанных Службой безопасности Украины участников разведывательно-диверсионных групп, количество попыток проведения на территории нашей страны террористических актов, - и вы поймете, почему Управление государственной охраны Украины совместно с другими правоохранительными органами принимает беспрецедентные меры безопасности", – пояснили в УГО.

В УГО рассказали, что одним из важных элементов охранных мероприятий является строгое ограничение доступа - проверка документов, досмотр личных вещей и изъятие запрещенных предметов, которые могут представлять угрозу. Только на "Книжном Арсенале" было изъято огнестрельное оружие, холодное оружие, газовые баллончики и боеприпасы, что свидетельствует о серьезности потенциальных рисков.

"Все эти предметы несут опасность не только чиновникам нашего государства, но и тем, кто находится рядом с ними. Спасибо всем, кто с пониманием относится к временным ограничениям. Они - ради общей защиты и национальной безопасности", – отметили в УГО.

Для наглядности в ведомстве опубликовали фото изъятых запрещенных предметов, которые пытались пронести на фестиваль. Это лишь малая часть потенциальных угроз, которые удалось нейтрализовать благодаря профессиональной работе охранников.

Изъяли огнестрельное и холодное оружие: в УГО рассказали об усиленной охране Зеленского на "Книжном Арсенале"
Изъяли огнестрельное и холодное оружие: в УГО рассказали об усиленной охране Зеленского на "Книжном Арсенале"
Изъяли огнестрельное и холодное оружие: в УГО рассказали об усиленной охране Зеленского на "Книжном Арсенале"
Изъяли огнестрельное и холодное оружие: в УГО рассказали об усиленной охране Зеленского на "Книжном Арсенале"
Изъяли огнестрельное и холодное оружие: в УГО рассказали об усиленной охране Зеленского на "Книжном Арсенале"
Изъяли огнестрельное и холодное оружие: в УГО рассказали об усиленной охране Зеленского на "Книжном Арсенале"
Изъяли огнестрельное и холодное оружие: в УГО рассказали об усиленной охране Зеленского на "Книжном Арсенале"
Изъяли огнестрельное и холодное оружие: в УГО рассказали об усиленной охране Зеленского на "Книжном Арсенале"
Изъяли огнестрельное и холодное оружие: в УГО рассказали об усиленной охране Зеленского на "Книжном Арсенале"
Изъяли огнестрельное и холодное оружие: в УГО рассказали об усиленной охране Зеленского на "Книжном Арсенале"
Изъяли огнестрельное и холодное оружие: в УГО рассказали об усиленной охране Зеленского на "Книжном Арсенале"
Изъяли огнестрельное и холодное оружие: в УГО рассказали об усиленной охране Зеленского на "Книжном Арсенале"
Изъяли огнестрельное и холодное оружие: в УГО рассказали об усиленной охране Зеленского на "Книжном Арсенале"
Изъяли огнестрельное и холодное оружие: в УГО рассказали об усиленной охране Зеленского на "Книжном Арсенале"
Изъяли огнестрельное и холодное оружие: в УГО рассказали об усиленной охране Зеленского на "Книжном Арсенале"
Изъяли огнестрельное и холодное оружие: в УГО рассказали об усиленной охране Зеленского на "Книжном Арсенале"

Напомним, во время посещения "Книжного Арсенала" 30 мая президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приобрел книгу Альдо Андреа Касси "Убить тирана. История тираноборства от Цезаря до Каддафи". Это сразу привлекло внимание, особенно на фоне новых украинско-российских переговоров, которые должны состояться в Стамбуле 2 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, глава государства с женой Еленой Зеленской купил на фестивале книги украинских и иностранных авторов. Среди них не только "Убить тирана", но и "Присмерк империи. Российско-украинская война глазами историка" Сергея Плохия, "Лирика Мариупольских бомбоубежищ" Оксаны Стоминой, "От папы к сыну. Разговоры о рискованном деле воспитания" Франко Нембрини и другие.

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