Из-за российских обстрелов Украина хочет перенести пункты пропуска на территорию соседних стран: как это будет работать

В Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины возникла идея: из-за обстрелов российскими захватчиками пограничных пунктов пропуска перенести последние на иностранную территорию. Ведомство уже даже ведет переговоры с несколькими государствами об этой возможности.

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Об этом сообщил первый заместитель министра Сергей Деркач. Чиновник уточнил, что министерство "прорабатывает такие возможности с каждой соседней страной".

Что сказал Деркач

"Мы сейчас работаем с другими странами, с нашими соседями, для того чтобы иметь возможность, речь идет об альтернативе, – перенести пункты пропуска на территорию другой страны", – в частности, сказал Сергей Деркач.

Заявление чиновника прозвучало на Форуме экономической устойчивости.

По словам Деркача, создание совместных пунктов пропуска на территории соседних государств позволит обеспечить бесперебойную работу логистики. Кроме того, это должно ускорить движение товаров благодаря более быстрому прохождению пограничных и таможенных процедур.

В качестве примера Деркач привел Польшу, где уже функционирует несколько совместных пунктов пропуска, а также Молдову. По его словам, Украина в настоящее время прорабатывает такие возможности с каждой соседней страной.

Не только польский пример

Как сообщал OBOZ.UA, Польша ранее уже эвакуировала два пункта пропуска, "Дорогуск" и "Зосин", из-за российского ракетного удара по Украине. К сожалению, это далеко не единственный такой случай.

Так, ночью 9 сентября российские захватчики нанесли удар боевыми дронами по международному пункту пропуска "Старокозаче" на границе с Молдовой. В результате этого российского военного преступления есть погибшие и раненые.

Также оккупанты атаковали пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией, в результате чего пункт пропуска временно прекратил работу.

А 13 сентября российские захватчики нанесли удар по станции "Ягодин" и пассажирскому поезду в Волынской области. Атака произошла, когда поезд находился всего в двух километрах от границы с Польшей.

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