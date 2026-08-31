Из Украины не выпустили мужчину, у которого были бронирование, приказ о командировке и даже обратный билет: чем всё закончилось

Украинские пограничники отказали сотруднику одного из предприятий, имевшему бронирование, в выезде за границу. Мужчину не выпустили из страны, несмотря на то, что у него был приказ о служебной командировке и обратный билет.

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Украинец обжаловал решение в суде – и выиграл. Подробности дела раскрыли в "Судебно-юридической газете".

Что известно

Львовский окружной административный суд рассмотрел в порядке упрощенного искового производства административное дело по иску о признании противоправным и отмене решения об отказе в пересечении государственной границы.

В суд обратился юрисконсульт ООО "Пилот Энерджи"". Эта компания входит в перечень предприятий, важных для функционирования экономики и обеспечения потребностей жизнедеятельности территориальных громад в особый период, поэтому истец имеет отсрочку от призыва на военную службу.

18 июня 2025 года компания командировала своего сотрудника в Польшу. С 22 июня по 5 июля он должен был посетить Варшаву и Краков для решения служебных вопросов: регистрации компании, открытия банковских счетов, заключения договоров аренды и т. п.

22 июня 2025 года истец прибыл в пункт пропуска через государственную границу "Львов". При прохождении пограничного контроля он предъявил свой заграничный паспорт, электронный военно-учетный документ с отметкой о бронировании, заявление и результат бронирования через портал "Дія", приказ о командировке, справки с места работы, доверенность на представительство интересов компании на территории Республики Польша и стран Европейского Союза, подтверждение бронирования отелей, обратный железнодорожный билет, а также информацию о назначенных встречах с юридическими компаниями.

Однако впересечении государственной границы пограничники мужчине отказали, объяснив своё решение тем, что он якобы не подтвердил цель поездки.

С этим решением истец не согласился – и обратился в суд.

Суд, рассмотрев дело, удовлетворил иск в полном объеме.

Решение уполномоченного должностного лица подразделения охраны государственной границы было признано противоправным и отменено.

Суд отметил, что в соответствии со статьей 33 Конституции Украины каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется право свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, установленных законом.

Учитывая наличие бронирования, истец имел право выехать в служебную командировку за границу. Однако должностное лицо ограничило это его право, а обжалуемое решение ограничивалось общей фразой о неподтверждении цели поездки и не содержало четкого указания конкретного документа, который истец был обязан предоставить, и нормы, на основании которой такое требование установлено.

Вывод о неподтверждении цели поездки не был обоснован конкретными обстоятельствами. Суд подчеркнул, что истец действовал добросовестно: заблаговременно обратился за разъяснениями в Государственную пограничную службу Украины, получил ответ и предоставил документы в соответствии с ним, а также подтвердил конкретную служебную цель поездки и предоставил билет на возвращение домой.

Суд подчеркнул, что дискреционные полномочия уполномоченного должностного лица не означают возможности принимать решения по собственному усмотрению без соблюдения требований обоснованности и правомерности – и пришел к выводу, что обжалуемое решение не соответствует требованиям части второй статьи 2 Кодекса административного судопроизводства Украины, принято необоснованно и с нарушением принципа правовой определенности, а следовательно, является противоправным.

Судебные издержки были взысканы с ответчика.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об аналогичном случае. Тогда из Украины не выпустили врача, у которого были бронирование и приказ о командировке. Решение должностного лица ГПСУ он также обжаловал в суде. Иск был удовлетворен частично: с ответчика суд взыскал материальный ущерб, понесенный истцом в результате отказа в выезде, а вот требование о возмещении морального вреда суд оставил без удовлетворения.

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