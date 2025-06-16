Из какого риса готовить плов, чтобы он был рассыпчатым и вкусным: делимся кулинарными секретами

Одно из самых вкусных, сытных и простых в приготовлении блюд из риса – плов. Готовить его лучше всего, по мнению кулинаров, из риса басмати, чтобы плов не превратился в кашу. Для того, чтобы плов был рассыпчатым, обязательно добавляйте мясо и овощи, специи – зира, корианрд, куркума.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного плова из риса басмати, с мясом и овощами.

Ингредиенты:

Рис Басмати пропаренный – 500 г

Ребра телячьи(или баранина, говядины, индейка) – 1200 кг

Лук – 500 г

Морковь – 500 г

Барбарис сушеный – 30 г

Изюм – 100 г

Специи для плова( зира, кориандр, паприка,куркума) – 50 г

Лавровый лист – 2 шт

Чеснок – 1 шт

Масло хлопковое или подсолнечное – 250 мл

Вода – 1800 мл

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Рис залейте холодной водой на все время пока будет готовиться мясо.

2. Мясо нарежьте на куски. И обжарьте на разогретой сковороде до золотистого цвета. Сковородка должна быть глубокая и широкая, с высокими стенками. Никаких кастрюль. Добавить соль и перец.

3. Лук нарезать полукольцами, а морковь брусочками. Обжарить вместе с мясом 10-15 мин. Добавить промытый изюм и барбарис. Всыпать все специи, добавить лавровый лист и залить 1200 мл воды. Накройте крышкой и готовьте 40 минут.

4. Всыпать рис, равномерно распределить и один раз смешать. Влить 600 мл воды. Добавить головку чеснока и соль. Накройте крышкой и готовьте 25 минут, не перемешивая.

После приготовления дайте настояться плову специями. На второй день он еще вкуснее!

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