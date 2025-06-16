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Из какого риса готовить плов, чтобы он был рассыпчатым и вкусным: делимся кулинарными секретами

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
1,1 т.
Из какого риса готовить плов, чтобы он был рассыпчатым и вкусным: делимся кулинарными секретами

Одно из самых вкусных, сытных и простых в приготовлении блюд из риса – плов. Готовить его лучше всего, по мнению кулинаров, из риса басмати, чтобы плов не превратился в кашу. Для того, чтобы плов был рассыпчатым, обязательно добавляйте мясо и овощи, специи – зира, корианрд, куркума. 

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Какой рис лучше всего подходит для плова

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного плова из риса басмати, с мясом и овощами. 

Рецепт плова

Ингредиенты: 

  • Рис Басмати пропаренный – 500 г
  • Ребра телячьи(или баранина, говядины, индейка) – 1200 кг
  • Лук – 500 г
  • Морковь – 500 г
  • Барбарис сушеный – 30 г
  • Изюм – 100 г
  • Специи для плова( зира, кориандр, паприка,куркума) – 50 г
  • Лавровый лист –  2 шт
  • Чеснок – 1 шт
  • Масло хлопковое или подсолнечное – 250 мл
  • Вода – 1800 мл
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Рис залейте холодной водой на все время пока будет готовиться мясо.

Рис для плова

2. Мясо нарежьте на куски. И обжарьте на разогретой сковороде до золотистого цвета. Сковородка должна быть глубокая и широкая, с высокими стенками. Никаких кастрюль.  Добавить соль и перец.

Мясо для блюда

3. Лук нарезать полукольцами, а морковь брусочками. Обжарить вместе с мясом 10-15 мин. Добавить промытый изюм и барбарис. Всыпать все специи, добавить лавровый лист и залить 1200 мл воды. Накройте крышкой и готовьте 40 минут.

Овощи с мясом и специями

4. Всыпать рис, равномерно распределить и один раз смешать. Влить 600 мл воды. Добавить головку чеснока и соль. Накройте крышкой и готовьте 25 минут, не перемешивая. 

Сколько готовить плов

После приготовления дайте настояться плову специями. На второй день он еще вкуснее!

Готовый плов

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