Из какого риса готовить плов, чтобы он был рассыпчатым и вкусным: делимся кулинарными секретами
Одно из самых вкусных, сытных и простых в приготовлении блюд из риса – плов. Готовить его лучше всего, по мнению кулинаров, из риса басмати, чтобы плов не превратился в кашу. Для того, чтобы плов был рассыпчатым, обязательно добавляйте мясо и овощи, специи – зира, корианрд, куркума.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного плова из риса басмати, с мясом и овощами.
Ингредиенты:
- Рис Басмати пропаренный – 500 г
- Ребра телячьи(или баранина, говядины, индейка) – 1200 кг
- Лук – 500 г
- Морковь – 500 г
- Барбарис сушеный – 30 г
- Изюм – 100 г
- Специи для плова( зира, кориандр, паприка,куркума) – 50 г
- Лавровый лист – 2 шт
- Чеснок – 1 шт
- Масло хлопковое или подсолнечное – 250 мл
- Вода – 1800 мл
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Рис залейте холодной водой на все время пока будет готовиться мясо.
2. Мясо нарежьте на куски. И обжарьте на разогретой сковороде до золотистого цвета. Сковородка должна быть глубокая и широкая, с высокими стенками. Никаких кастрюль. Добавить соль и перец.
3. Лук нарезать полукольцами, а морковь брусочками. Обжарить вместе с мясом 10-15 мин. Добавить промытый изюм и барбарис. Всыпать все специи, добавить лавровый лист и залить 1200 мл воды. Накройте крышкой и готовьте 40 минут.
4. Всыпать рис, равномерно распределить и один раз смешать. Влить 600 мл воды. Добавить головку чеснока и соль. Накройте крышкой и готовьте 25 минут, не перемешивая.
После приготовления дайте настояться плову специями. На второй день он еще вкуснее!
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