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Из какого мяса всегда получится сочный и вкусный шашлык: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,7 т.
Мясо для шашлыка
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Шашлык – блюдо, которое умеет готовить практически каждый. Для того, чтобы мясо было сочным, кулинары советуют мариновать мясо с луком, а также в томатном соку.

Из какого мяса получится самый вкусный шашлык

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных шашлыков из свиного ошейка. 

Ингредиенты на 2 кг мяса:

  • 2 кг ошейка 
  • 3 крупных луковицы
  • 1,5 ст.л. соли 
  • 50 мл растительного масла
  • 2 ст.л. горчицы
  • 1/2 ст.л. копченой паприки
  • 1/2 ст.л. черного перца
  • 1 ст.л. меда

Способ приготовления: 

1. Нарезаем мясо крупными кусочками, к мясу добавляем масло, горчицу, перец, мед – не бойтесь меда, шашлык не пригорит. Лук нарезаем и разминаем с ложкой соли, чтобы он пустил сок, добавляем к мясу лук, паприку, еще немного соли, перемешиваем и оставляем мариноваться от 4-х часов. 

Мясо со специями

2. Жарьте до готовности.

Вкусный шашлык

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