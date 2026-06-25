Из какого мяса всегда получится сочный и вкусный шашлык: делимся рецептом

Шашлык – блюдо, которое умеет готовить практически каждый. Для того, чтобы мясо было сочным, кулинары советуют мариновать мясо с луком, а также в томатном соку.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных шашлыков из свиного ошейка.

Ингредиенты на 2 кг мяса:

2 кг ошейка

3 крупных луковицы

1,5 ст.л. соли

50 мл растительного масла

2 ст.л. горчицы

1/2 ст.л. копченой паприки

1/2 ст.л. черного перца

1 ст.л. меда

Способ приготовления:

1. Нарезаем мясо крупными кусочками, к мясу добавляем масло, горчицу, перец, мед – не бойтесь меда, шашлык не пригорит. Лук нарезаем и разминаем с ложкой соли, чтобы он пустил сок, добавляем к мясу лук, паприку, еще немного соли, перемешиваем и оставляем мариноваться от 4-х часов.

2. Жарьте до готовности.

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