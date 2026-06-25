Из какого мяса всегда получится сочный и вкусный шашлык: делимся рецептом
1 минута
1,7 т.
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Шашлык – блюдо, которое умеет готовить практически каждый. Для того, чтобы мясо было сочным, кулинары советуют мариновать мясо с луком, а также в томатном соку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных шашлыков из свиного ошейка.
Ингредиенты на 2 кг мяса:
- 2 кг ошейка
- 3 крупных луковицы
- 1,5 ст.л. соли
- 50 мл растительного масла
- 2 ст.л. горчицы
- 1/2 ст.л. копченой паприки
- 1/2 ст.л. черного перца
- 1 ст.л. меда
Способ приготовления:
1. Нарезаем мясо крупными кусочками, к мясу добавляем масло, горчицу, перец, мед – не бойтесь меда, шашлык не пригорит. Лук нарезаем и разминаем с ложкой соли, чтобы он пустил сок, добавляем к мясу лук, паприку, еще немного соли, перемешиваем и оставляем мариноваться от 4-х часов.
2. Жарьте до готовности.
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