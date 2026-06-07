Из какого мяса получится самый вкусный и сочный шашлык: делимся советами

Беспроигрышный вариант для приготовления сочного и вкусного шашлыка, по мнению кулинаров, это свиной ошеек. Эта часть имеет идеальный баланс мяса и тонких жировых прослоек, что делает шашлык невероятно мягким и сочным, даже если вы немного передержите его на углях.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, как правильно выбрать мясо для сочного шашлыка.

Как выбрать идеальный кусок мясо для шашлыка

Только свежесть

Мясо должно быть охлажденным, а не замороженным. Поверхность должна быть упругой, сухой, без слизи или посторонних запахов.

Наличие жира

Не бойтесь небольших белых прожилок. Во время жарки жир топится, пропитывая мясо изнутри, и оно не становится "резиновым".

Размер кусочков

Нарезайте мясо кубиками размером примерно 4×4 см — так оно хорошо промаринуется, быстро прожарится и останется сочным.

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