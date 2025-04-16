Из какого мяса получится самый сочный шашлык и в чем мариновать: делимся советами и рецептом от кулинара

Шашлыки любят все и умеют готовить практически все. Но, нужно знать, что самый сочный шашлык получится именно из свинины.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень сочного, вкусного шашлыка из свинины, с луком.

Ингредиенты:

Свиная шея 2 кг

Лук 1 кг

Соль крупная 1 ст.л

Черный перец 2/3 ч.л.

Молотый кориандр 1 ст.л (без горки)

Чили хлопья 1 ч.л

Сушеный базилик 1 ч.л.

Растительное масло 3 ст.л

Способ приготовления:

1. Мясо нарезаем кусочками как куриное яйцо, смешиваем с луком с солью и добавляем другие специи.

2. Маринуем 2-3 часа.

3. Время приготовления на углях 15-18 минут, первый раз переворачиваем, когда образовалась снизу корочка, точно также делаем и с другой стороны.

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