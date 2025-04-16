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Из какого мяса получится самый сочный шашлык и в чем мариновать: делимся советами и рецептом от кулинара
Шашлыки любят все и умеют готовить практически все. Но, нужно знать, что самый сочный шашлык получится именно из свинины.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень сочного, вкусного шашлыка из свинины, с луком.
Ингредиенты:
- Свиная шея 2 кг
- Лук 1 кг
- Соль крупная 1 ст.л
- Черный перец 2/3 ч.л.
- Молотый кориандр 1 ст.л (без горки)
- Чили хлопья 1 ч.л
- Сушеный базилик 1 ч.л.
- Растительное масло 3 ст.л
Способ приготовления:
1. Мясо нарезаем кусочками как куриное яйцо, смешиваем с луком с солью и добавляем другие специи.
2. Маринуем 2-3 часа.
3. Время приготовления на углях 15-18 минут, первый раз переворачиваем, когда образовалась снизу корочка, точно также делаем и с другой стороны.
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