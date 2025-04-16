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Из какого мяса получится самый сочный шашлык и в чем мариновать: делимся советами и рецептом от кулинара

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,4 т.
Шашлык из свинины

Шашлыки любят все и умеют готовить практически все. Но, нужно знать, что самый сочный шашлык получится именно из свинины

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Из какого мяса готовить шашлык

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень сочного, вкусного шашлыка из свинины, с луком. 

Рецепт шашлыка

Ингредиенты: 

  • Свиная шея 2 кг
  • Лук 1 кг
  • Соль крупная 1 ст.л
  • Черный перец 2/3 ч.л.
  • Молотый кориандр 1 ст.л (без горки)
  • Чили хлопья 1 ч.л
  • Сушеный базилик 1 ч.л.
  • Растительное масло 3 ст.л

Способ приготовления: 

1. Мясо нарезаем кусочками как куриное яйцо, смешиваем с луком с солью и добавляем другие специи.

Мясо с луком

2. Маринуем 2-3 часа

Специи для мяса

3. Время приготовления на углях 15-18 минут, первый раз переворачиваем, когда образовалась снизу корочка, точно также делаем и с другой стороны.

Готовый шашлык

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