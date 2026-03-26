Из какого мяса получится самый сочный шашлык: делимся оригинальным рецептом
Для того, чтобы приготовить сочный шашлык – не обязательно использовать мангал, подойдет даже просто духовка или мультипечь. Для того, чтобы шашлык был сочным, обязательно готовьте для него маринад.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного куриного шашлыка со сладким перцем.
Ингредиенты:
- куриное филе примерно 1 кг
- болгарский перец 2 шт.
- половинка апельсина
- соль 1 ч.л. без горки
- черный молотый перец по вкусу
- копченая паприка 1 ч.л
Для заправки:
- майонез
- кетчуп сладкий чили
- мед 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать кусочками 3-4 см толщиной, переложить в тарелку и добавить специи и сок апельсина.
2. Болгарский перец нарезать кубиками.
3. Для заправки: смешать кетчуп сладкий чили, майонез и мед.
4. Шпажки заранее замочить в воде. На шпажки нанизывать поочередно мясо и болгарский перец и смазать заправкой. Выпекать 20-25 минут при температуре 170 С.
Подавайте с соусом!
