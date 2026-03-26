Из какого мяса получится самый сочный шашлык: делимся оригинальным рецептом

Для того, чтобы приготовить сочный шашлык – не обязательно использовать мангал, подойдет даже просто духовка или мультипечь. Для того, чтобы шашлык был сочным, обязательно готовьте для него маринад.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного куриного шашлыка со сладким перцем.

Ингредиенты:

куриное филе примерно 1 кг

болгарский перец 2 шт.

половинка апельсина

соль 1 ч.л. без горки

черный молотый перец по вкусу

копченая паприка 1 ч.л

Для заправки:

майонез

кетчуп сладкий чили

мед 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать кусочками 3-4 см толщиной, переложить в тарелку и добавить специи и сок апельсина.

2. Болгарский перец нарезать кубиками.

3. Для заправки: смешать кетчуп сладкий чили, майонез и мед.

4. Шпажки заранее замочить в воде. На шпажки нанизывать поочередно мясо и болгарский перец и смазать заправкой. Выпекать 20-25 минут при температуре 170 С.

Подавайте с соусом!

