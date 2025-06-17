Из чего приготовить кляр для отбивных, чтобы они были сочными и мягкими: понадобится всего один ингредиент
Куриное филе – самый лучший продукт для приготовления сочных и нежных отбивных, а также котлет. Кляр для отбивных можно делать не только из муки, но еще и из любого сыра, он сделает мясо еще сочнее.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного жареного филе в сырном кляре.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 2 шт.
- Соль, перец – по вкусу
- Паприка – 1 ч.л.
- Мука – 100 г
- Яйца – 3 шт.
- Петрушка – 2 ст.л.
- Сыр – 150 г
- Чеснок – 2 зубчика
Способ приготовления:
1. Куриное филе разрезать вдоль, но не до конца, отбить, убрать лишнюю влагу, добавить соль и перец.
2. Обвалять филе в муке с обеих сторон.
3. Яйца взбить, добавить петрушку, сыр, чеснок и паприку, куриное филе окунуть в яичную смесь.
4. Сразу выложить на хорошо разогретую сковороду и жарить до золотистой корочки с обеих сторон.
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