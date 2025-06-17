Из чего приготовить кляр для отбивных, чтобы они были сочными и мягкими: понадобится всего один ингредиент

Куриное филе – самый лучший продукт для приготовления сочных и нежных отбивных, а также котлет. Кляр для отбивных можно делать не только из муки, но еще и из любого сыра, он сделает мясо еще сочнее.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного жареного филе в сырном кляре.

Ингредиенты:

Куриное филе – 2 шт.

Соль, перец – по вкусу

Паприка – 1 ч.л.

Мука – 100 г

Яйца – 3 шт.

Петрушка – 2 ст.л.

Сыр – 150 г

Чеснок – 2 зубчика

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрезать вдоль, но не до конца, отбить, убрать лишнюю влагу, добавить соль и перец.

2. Обвалять филе в муке с обеих сторон.

3. Яйца взбить, добавить петрушку, сыр, чеснок и паприку, куриное филе окунуть в яичную смесь.

4. Сразу выложить на хорошо разогретую сковороду и жарить до золотистой корочки с обеих сторон.

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