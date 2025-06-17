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Из чего приготовить кляр для отбивных, чтобы они были сочными и мягкими: понадобится всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,1 т.
Рецепт блюда

Куриное филе – самый лучший продукт для приготовления сочных и нежных отбивных, а также котлет. Кляр для отбивных можно делать не только из муки, но еще и из любого сыра, он сделает мясо еще сочнее.

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Сочные отбивные

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного жареного филе в сырном кляре.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 2 шт.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Мука – 100 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Петрушка – 2 ст.л.
  • Сыр – 150 г
  • Чеснок – 2 зубчика

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрезать вдоль, но не до конца, отбить, убрать лишнюю влагу, добавить соль и перец.

Куриное филе со специями

2. Обвалять филе в муке с обеих сторон.

Мука для кляра

3. Яйца взбить, добавить петрушку, сыр, чеснок и паприку, куриное филе окунуть в яичную смесь.

Кляр из сыра и яиц

4. Сразу выложить на хорошо разогретую сковороду и жарить до золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые отбивные

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