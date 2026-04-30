История должна звучать: Гераскевич передал 'Шлем памяти. Продолжение истории' в музей 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

29 апреля в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова открылась выставка "Шлем памяти. Продолжение истории". Украинский скелетонист Владислав Гераскевич передал шлем, посвященный спортсменам Мариуполя, чьи жизни унесла российская агрессия.

Видео дня

Проект является продолжением инициативы, начатой во время Зимних Олимпийских игр 2026 года, когда Гераскевич почтил память украинских атлетов, погибших из-за войны. Новый шлем посвящен Мариуполю и содержит 22 портрета спортсменов и тренеров, среди которых 8 детей. Каждый из них – оборванная войной история. Художественное оформление выполнила художница Ирина Проць.

"История должна звучать. Эту историю нужно распространять и показывать за границу, чтобы иностранная аудитория также понимала, что у нас происходит. Эти спортсмены – это символ той цены, которую мы платим ежедневно за нашу свободу. Поэтому история этого шлема никогда не завершится", – отметил Владислав Гераскевич во время открытия выставки.

Этот Шлем – символический мемориал памяти спортсменов Мариуполя, чьи судьбы стали частью трагедии города, пережившего одну из самых страшных гуманитарных катастроф современной Европы.

"В таких инициативах заложена большая социальная энергия, которая поддерживает стремление к справедливости и дает силы для продолжения работы. Шлем с изображениями мариупольских спортсменов для нас является важным артефактом памяти. Впереди много работы, а партнерство с Владиславом Гераскевичем в этом смысле является для нас большой ценностью", – отметила Наталья Емченко, председатель наблюдательного совета Фонда во время презентации.

"Шлем памяти. Продолжение истории" является центральным экспонатом новой выставки Музея "Голоса Мирных". Мариуполь всегда был и остается приоритетом для Рината Ахметова, поэтому поддержка проектов о памяти мариупольцев имеет особое значение.

В частности, ранее бизнесмен поддержал гражданскую позицию Владислава Гераскевича, передав его штабу 10 млн грн – сумму, соответствующую "золотой" премии Олимпиады-2026. Этой выплатой Ринат Ахметов отметил вклад атлета в чествование погибших и его смелость заявлять о войне миру.

"Для Музея истории города Киева большая честь сегодня открывать обновленную экспозицию Музея "Голоса Мирных". Этот проект позволяет вернуть голоса людей, которых забрала российско-украинская война. Он дает возможность рассказывать их истории, говорить об их мечтах, карьеры, о том, что они хотели сделать, но уже не смогут", – отметила Виктория Муха, генеральный директор Музея истории города Киева, в день открытия выставки.

"Шлем памяти. Продолжение истории" останется в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Коллекция Музея насчитывает уже более 145 000 историй пострадавших от войны России против Украины, из которых более 12 500 принадлежат жителям Мариуполя.

Выставка открыта для посетителей:

Локация: Музей истории города Киева, ул. Богдана Хмельницкого, 7

Время работы: среда–воскресенье, 11:00–19:00