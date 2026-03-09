Историческое событие: в Ботсване установили первый в Африке памятник Тарасу Шевченко. Фото

В Африке установили первый на континенте памятник великому украинскому поэту, прозаику, драматургу и живописцу Тарасу Шевченко. Монумент Кобзарю открыли на базе крупнейшего учебного заведения страны – Университета Ботсваны.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Торжественное открытие памятника состоялось при участии руководства, преподавателей и студентов университета, иностранного дипкорпуса и украинской общины.

Монумент создан из ботсванской бронзы скульптором Франсуа Котеце.

Детали исторического события

Открытие памятника Тарасу Шевченко в Республике Ботсвана состоялось 9 марта – в день рождения Кобзаря.

Во время церемонии декан гуманитарного факультета Тапело Отлохетсве зачитал знаменитый "Завещание" Шевченко, переведенный на национальный язык Ботсваны – сетсвана.

Сибига отметил, что Ботсвана стала первым государством Африки, где почтили память украинского поэта. Сейчас в мире установлено 1384 памятника Кобзарю, из которых 128 расположены в 35 странах мира.

"Первый Кобзарь на африканской земле – это о глобальности идей Шевченко и силу его мысли, которая сквозь века объединяет мир вокруг ценностей свободы и справедливости", - подчеркнул Сибига.

Министр также поблагодарил украинских дипломатов и посольство в Ботсване за реализацию этой инициативы.

Как сообщал OBOZ.UA, самый высокий в мире памятник Тарасу Шевченко установили в Ковеле на Волыни. Высота скульптуры – более 7 метров, весит бронзовый поэт – 20 тонн. Вокруг памятника оборудовали парк, который занимает площадь в 4,7 га.

