Брянск – один из старейших городов Руси. Основан в 985 г. как укрепление на реке Десне. Название города Брянск происходит от древнерусского названия Дъбряньск, образованного от слова "дъбрь". (Старославянское слово "дъбрь" означает "обрыв, ров, горный склон, поросший густым лесом"). В первый раз упоминается в Ипатьевской летописи 1146 года, а впоследствии также в Воскресенской, Лаврентьевской и Троицкой летописях. В городе был похоронен князь Святослав Олегович. В то время город входил в состав Черниговского княжества. После того, как старый город на Чашевском кургане сгорел, был построен новый - на Покровской горе. Территория бывшего городища (урочище Покровская Гора) находится ныне в центре г. Брянск, на высоком (до 45 м) мысе, образованном правым берегом г. Десна и левым берегом ее притока р. Снежеть, 68 м) и "окольного града" (280 х 170 м) к северо-востоку от него, за которым был открыт пост.

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. Изначально Брянск входил в состав Вщижского княжества Исторические данные указывают на более раннее основание города, что связано с его соблюдением положений и природной защищенностью на Сиверских землях.

Во времена древней Руси все земли нынешней Брянской области входили в состав Черниговского княжества, но после татаро-монгольского нашествия эти земли опустели Около 1246 года, после монгольского нашествия в XIII веке Чернигов был сильно разрушен, а центр Черниговского княжества был перенесен в Брянск. Этот город стал новой столицей княжества благодаря своему расположению в лесах, что делало его труднодоступным для врагов. С 1252 года Брянск получил статус стольного удельного города Брянского княжества. При его правлении город стал политическим и культурным центром Черниговских земель. Его сын, князь Олег, унаследовал власть, но потом постригся в монахи. В этот период за контролем над княжеством соперничали два родовых клана: Ольговичи (из Черниговской ветви) и Ростиславичи (из Смоленской). Вследствие пострига Олега, власть захватили смоленские князья. Это соперничество за власть продолжалось до конца XIII века, когда Брянское княжество окончательно перешло под контроль Смоленской династии Ростиславичей.

В 1356 г. Брянское княжество вошло в состав Великого княжества Литовского. Брянск стал удельным княжеством в составе Великого княжества Литовского, которое в XIV веке расширило свои территории на востоке. В 1430 году Брянское княжество было ликвидировано, и город утратил статус самостоятельного политического центра. Этот процесс происходит в среднем росте общей массы Литвы на южных и западных землях Руси.

Дальнейшая история Брянска была связана с борьбой между Литвой и Московским княжеством, что привело к его кровавому присоединению к Московии.

Брянск упоминается в перечне русских городов дальних и близких к концу XIV века как "киевский" город. В 1500 г. городом завладели московские войска. После окончания войны с Литвой в 1503 г., город вместе со всеми прилегающими территориями отошел к Московскому царству. С этого времени Брянск становится основным оплотом на юго-западе Московии. Тогда же, в начале XVI века, появляется Брянский уезд. Во времена Петра I был издан ряд указов, поднявших уровень промышленности и торговли в городе. Большую роль приобрела Свенская ярмарка, одна из крупнейших в России. Кроме того, была построена корабельная верфь, которая обеспечивала строительство кораблей для защиты границ Российской империи от турок.

Путем оккупации этих земель и ассимиляции местного населения, а также активного заселения края крепостными московитами, Бряншина постепенно превращается в российское уездное захолустье. Но экономический потенциал, заложенный в этот край при Гетьманщине, в часы украинского этнического доминирования на этих землях, относившихся к древнекиевской державе Русь, не дает ему окончательно превратиться в очередную безликую российскую пустошь.

Артиллерийские пушки, которые стали отливать во времена Гетманщины на этих землях, сыграли главную судьбоносную роль в судьбе Брянска, как уже российского региона. В 1778 г. Брянск становится уездным городом Орловской губернии со своим гербом. В 1783 г. по приказу Екатерины II в городе начинают строительство Брянского арсенала. Пушки, изготовленные здесь, сыграли позднее большую роль в Наполеоновских войнах. Кроме того, в городе развивались продолжали эксплуатироваться, основанные украинцами края канатопрядильная, кирпичная, табачная и лесопильная промышленности. В то время в городе проживало около 13 тыс. жителей. Со строительством железной дороги в 1868 году, город включается в транспортную сеть России.

После революции 1917 Брянск ненадолго становится центром Брянской губернии (1920-1929). Позже входил в состав Западной, а затем Орловской области. В русский период город становится принципиальным промышленным центром страны.

Несмотря на то, что в Россия украла немало украинских этнических территорий, одна из них имеет особое значение для Украины. Это – Стародубщина, которая сейчас является частью Брянской области России и занимает в ее составе 12 из 27 районов. Это – Гордеевский, Злынковский, Климовский, Клинцевский, Красногорский, Мглинский, Новозыбковский, Погарский, Почепский, Стародубский, Суражский и Унецкий районы. Их общая площадь составляет 14 762 квадратных километра (более 40 процентов от общей территории области). Отдельно можно отметить города Вщиж, Трубчеевск и Брянск, основанные при древнекиевском государстве Русь. История этой украинской земли очень интересна.