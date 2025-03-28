'Историческая память – как маятник': интервью с историком Антоном Лягушей в проекте Музея 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

27 марта в Музее истории Киева состоялось публичное интервью с историком Антоном Лягушей. Встреча организована в рамках документационного проекта Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Тема беседы – "Память о войне: как Украина осмысливает травму и строит будущее". Модерировала разговор Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Во время разговора историк отметил, что память народа – как маятник, который может пошатнуться в разные стороны, в зависимости от политических, социальных и культурных обстоятельств.

"Украинская война за независимость сделала из памяти квази политический субъект. Ведь тема памяти присутствует и в законодательных актах, и в образовательных программах. Она не принимает решения, но точно нами руководит", – объясняет Антон Лягуша, кандидат исторических наук, академический директор магистерской программы по исследованию памяти и публичной истории.

По его словам, каждый украинец будет жить с опытом войны и после ее завершения. Уже сейчас в Украине большой запрос на мемориализацию, поскольку общество стремится сохранить память о трагических событиях и героических поступках украинцев.

"Людям нужны материальные объекты, ведь мы ходим по улицам и дорогам. Но я уверен, что цифровая память тоже имеет большое значение – доступность, легкость хранения, возможность легко распространить большие массивы данных", – отмечает Антон Лягуша.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова также прилагает усилия для сохранения национальной памяти. Архив содержит уже более 130 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

"Тема архивирования информации и того, как действовать, чтобы сохранить максимальную ценность для нации, крайне актуальна. Ведь при этом важно, чтобы каждый мог внести свой вклад в создание общего банка памяти", – отметила Наталья Емченко.

Публичные интервью проходят в рамках цикла культурологических событий Музея "Голоса Мирных", направленных на сохранение памяти о войне. Сейчас документационный проект называется "Дневники мирных: голоса выживших и тех, кто нет". Следите за анонсами мероприятий в соцсетях Фонда Рината Ахметова и на сайте Музея.