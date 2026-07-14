Искали нового амбасадора вместе с Monatik: KFC подвел итоги "Клуба фантастических вкусов"

В конце весны команда KFC совместно с MONATIK объявила о запуске "Клуба фантастических вкусов" – масштабной блогерской платформы, построенной вокруг открытого UGC-кастинга нового посла бренда.

Видео дня

Сейчас кастинг подошёл к концу, поэтому приглашаем подвести итоги и познакомиться с победителями.

По условиям конкурса участники должны были пройти три тура и финал. На каждом этапе MONATIK обращался к участникам с новым творческим заданием, в ответ на которое они публиковали в Instagram, TikTok или Threads видео с интеграцией KFC и хэштегом #амбасадорKFC.

"Мы сознательно создавали этот проект не как классический конкурс, а как платформу, где креаторы могут стать частью бренда. Важно было дать им не просто техническое задание, а пространство для самовыражения", – рассказывает креативный директор агентства idealers Олег Свищ

Всего в рамках конкурса было создано 836 видео. К участию присоединились 119 креаторов разного возраста и профессий – как с популярными блогами, так и с небольшим количеством подписчиков. Самой активной платформой кампании стал Instagram.

"Мы в восторге от такой вовлеченности и потока креатива. С каждым этапом работ их становилось всё больше. Креаторы удивляли нас своими талантами, неожиданными сочетаниями и любовью к бренду. И чем больше мы получали отметок, тем лучше понимали, насколько сложно будет выбрать победителя", – комментируют результаты отбора представители KFC.

При определении победителей команда учитывала контент, созданный креаторами в ходе конкурса, а также количество транзакций, совершенных гостями по персональным промокодам финалистов. Важную роль в финальном отборе сыграли и комментарии MONATIK, который просматривал работы участников, оценивал их креативность и отмечал своих фаворитов.

"Я всегда говорил, что я не человек бизнеса, а человек творчества. Поэтому в качестве партнеров я выбираю компании, которые поддерживают творчество и искусство во всех его проявлениях – и KFC как раз такой бренд.

Я очень рад нашему сотрудничеству с KFC, ведь это партнерство, которое вдохновляет. Именно поэтому оно из года в год находит своё продолжение. В прошлом году мы вместе создали Бит-меню, а в этом – платформу "Клуб фантастических вкусов", в рамках которой раскрывали таланты креаторов со всей Украины. Мы не просто представляли продукт, а делали это с любовью и ритмом, как умеем.

"Искренне благодарю KFC за готовность экспериментировать вместе и за такую мощную поддержку творчества и украинского искусства", – делится эмоциями от сотрудничества и итогами проекта MONATIK.

В финал вышли 12 участников. Часть из них выбрало жюри вместе с MONATIK, а ещё одного финалиста определила аудитория путём голосования в Instagram. Окончательный выбор действительно оказался непростым. Ведь по первоначальному замыслу победитель должен был быть один, однако по результатам финального отбора и итоговому количеству баллов команда все же решила выбрать сразу двух амбассадоров.

Ими стали киевские креаторы – артистка Саша Бардаченко и артист Богдан Купер. Они набрали одинаковое количество баллов, поэтому разделят годовой контракт с общим вознаграждением в 1 млн грн.

"Это был настоящий шок и невероятное счастье. В тот момент рядом со мной были друзья, поэтому я смогла сразу разделить эту радость с ними. Меня буквально трясло от эмоций, и все не могли поверить в то, что произошло", – делится впечатлениями от победы Саша.

По словам победителей, важной составляющей их успеха стала командная работа: воплощать идеи в видео помогали друзья и родные, а источниками вдохновения стали музыка, юмор и собственный опыт взаимодействия с брендом.

"Моё любимое блюдо – острая курица. Я ел её ещё задолго до того, как стал амбассадором, просто потому, что действительно люблю. Теперь ничего не изменилось – разве что буду есть её уже "профессионально"", – рассказывает об участии в проекте Богдан Купер.

Для KFC и новых амбассадоров завершение кастинга – не финал, а начало нового этапа "Клуба фантастических вкусов". Ведь впереди ещё немало работы: в рамках годового контракта победители будут участвовать в разработке новой продуктовой линейки KFC и снимутся в ролике с MONATIK. Продолжать создавать контент и продвигать бренд. Кроме того, бренд планирует и в дальнейшем развивать UGC-форматы и взаимодействовать со сформировавшимся сообществом креаторов клуба, привлекая их к будущим проектам, съемкам и закрытым мероприятиям.

"Клуб фантастических вкусов" показал, как UGC-формат может выйти за рамки простого конкурса и превратиться в полноценную маркетинговую платформу. Инициатива позволила одновременно повлиять на бизнес-показатели и усилить взаимодействие с аудиторией, в рамках которого подписчики не просто генерируют контент, а становятся полноценными партнерами бренда.