Искал 'лучшие условия жизни': пограничники задержали 19-летнего юношу, который в 13-й раз пытался незаконно пересечь границу Украины. Фото

В Закарпатской области пограничники задержали 19-летнего парня, который пытался покинуть территорию Украины. Примечательно, что для нарушителя это была уже тринадцатая попытка незаконно пересечь границу.

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Задержанный является 19-летним жителем Львова, ему грозит административная ответственность. Об этом сообщили в Западном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве заявили, что в пункте пропуска Тиса военнослужащие Чопского отряда задержали правонарушителя, который пытался незаконно пробраться из Украины в Венгрию. Как выяснилось, это была его 13-я попытка незаконного пересечения границы.

При осмотре грузовика пограничный наряд заметил неизвестного, который пешком направлялся в сторону Венгрии. У мужчины не было при себе никаких документов. Впоследствии правоохранители установили, что задержанный является 19-летним жителем Львова.

Парень рассказал, что из-за тяжелого материального положения решил искать лучшие условия жизни в странах Европейского Союза. Поскольку у него не было законных оснований для выезда за пределы Украины в период действия военного положения, решил пересекать границу самостоятельно.

Нарушитель признался, что на поезде он добрался из Львова до Чопа, пешком дошел до пункта пропуска, перелез заградительный забор и надеялся незамеченным пробраться к границе. Однако эта попытка, как и 12 прошлых, тоже оказалась неудачной. В ходе проверочных мероприятий пограничники установили, что с ноября 2024 года житель Львова пытался перейти границу с Молдовой, Словакией и Венгрией.

Правонарушитель задержан в административном порядке. Парня привлекут к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Недавно в Раховском районе Закарпатской области, в горах во время прохождения туристическим маршрутом в районе долины Драгобрат со снежного карниза сорвался житель Киева. К сожалению, от полученных травм мужчина погиб на месте.

Ранее тело мужчины в Тисе обнаружили пограничники во время мониторинга границы с Румынией. Утопленник находился в воде в 30 метрах от украинского берега.

Как сообщал OBOZ.UA, в Закарпатской области разоблачили очередной канал незаконной переправки граждан Украины призывного возраста через границу с Венгрией. К такой бизнес-схеме был привлечен несовершеннолетний местный житель.

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